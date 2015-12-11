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亚洲 | 2015年 12月 11日 星期五 10:59 BJT

更新版 1-日本经济：央行判断通胀目标时应排除油价下跌的影响--甘利明

“在判断日本央行是否实现其通胀目标时，正确的做法是剔除油价下跌的影响。”

日本央行在2013年推出大规模量化宽松举措，目标是在大约两年时间内引导通胀率升至2%，并防止经济重新陷入通缩。

然而，由于油价下跌，日本央行不得不多次推迟实现目标的时间，目前预计2016财年下半年左右达成该目标。

日本央行将在下个月更新其经济预估，一些分析师曾表示，他们预计央行将扩大量化宽松，因为通胀目标变得更加遥远。

央行10月做出的预估是，剔除生鲜食品但包括油价的核心通胀率料在截至明年3月的当前财年达到0.1%，下一财年升至1.4%。

日本央行委员会内部的悲观人士已经公开表示，鉴于薪资增长缓慢，实现物价目标可能需要更长时间。(完) (编译 陈宗琦/王兴亚；审校 李爽/许娜)

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