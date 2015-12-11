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货币新闻 | 2015年 12月 11日 星期五 10:52 BJT

芝加哥期市：大豆下滑，料创下四个月来最大周度跌幅

来自乙醇生产商的强劲需求，以及美国政府报告显示周度玉米出口销售大于预期，亦协助玉米走强，触及五周高位。

美国农业部周四公布，周度玉米出口销售109.5万吨，高于分析师预估区间45-65万吨。

大豆出口销售145.4万吨，亦高于市场预期。

美国农业部调高全球年末库存展望，高于行业预估，小麦市场未受影响，但供应基本面偏空仍阻碍价格上涨太多。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 徐文焰/蔡美珍；审校 龚芳/许娜)

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