《全球汇市》欧元涨势失去动能后美元持稳，澳元回吐涨幅

中国债市动态：资金紧势缓解助力现券和期货小幅向好，对GDP数据反应平淡
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
上周评等机构惠誉将南非评等调降至BBB-，较“垃圾级”高一个级距，指称因经济表现和潜力进一步走弱。惠普周四表示，内内的去职引发“财政政策疑问”。
“很难想像兰特会在短期内触底，但整体来说，我不认为其跌势会大大冲击新兴市场货币，”Brown Brothers Harriman资深汇率策略师Masashi Murata表示。
油价下跌令其他商品货币处于守势。加元兑美元 触及11年半低位1.3654加元。
挪威克朗表现稍微好一点。挪威克朗兑欧元 报9.47克朗，隔夜数据显示通胀上升，助其脱离本周稍早创下的10周低位约9.60。
人民币兑美元 触及四年半低位6.4515。在人民币纳入IMF成员的特别提款权篮子后，市场揣测北京当局将允许人民币贬值。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0930 1.0940 -0.09 -9.65 1.2097
美元/日圆 122.10 121.58 0.43 2.21 119.68
欧元/日圆 133.46 133.01 0.34 -8.10 144.78
美元/瑞郎 0.9889 0.9874 0.15 -0.52 0.9941
英镑/美元 1.5139 1.5158 -0.13 -2.79 1.5573
美元/加元 1.3649 1.3621 0.21 17.48 1.1618
澳元/美元 0.7247 0.7279 -0.44 -11.28 0.8168
新西兰元/美元 0.6742 0.6752 -0.15 -13.53 0.7797
澳元/日圆 88.490 88.500 -0.01 -9.45 97.750
新西兰元/日圆 82.320 82.090 0.28 -11.96 93.310
英镑/日圆 184.85 184.29 0.30 -0.53 186.38
澳元/新西兰元 1.0746 1.0774 -0.26 2.65 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 孙国玉/李春喜/徐文焰/戴素萍 审校 许娜/蔡美珍/白云/龚芳)
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(因技术问题重发) 路透东京1月20日 - 日本公债价格周五小幅走高，日本央行的例行购债操作帮助抵消了 美国公债隔夜下滑的压力。 10年期日债3月期货 涨0.15点，至150.24。 指标10年期日债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，远离上日所及一 个月高点0.075%。 之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的演说暗示加息步伐快于市场预期； 与此同时，五年期公债标售中需求不太旺盛。 投资者焦点目前在特朗普今日稍晚宣誓就职，及其对全球债市和汇市的潜在影响。 美国公债价格周四下跌，收益率涨至两周高位，因数据显示，美国经济稳健增长 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% -1.0 -0.230%