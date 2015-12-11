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亚洲 | 2015年 12月 11日 星期五 11:32 BJT

《全球汇市》欧元涨势失去动能后美元持稳，澳元回吐涨幅

上周评等机构惠誉将南非评等调降至BBB-，较“垃圾级”高一个级距，指称因经济表现和潜力进一步走弱。惠普周四表示，内内的去职引发“财政政策疑问”。

“很难想像兰特会在短期内触底，但整体来说，我不认为其跌势会大大冲击新兴市场货币，”Brown Brothers Harriman资深汇率策略师Masashi Murata表示。

油价下跌令其他商品货币处于守势。加元兑美元 触及11年半低位1.3654加元。

挪威克朗表现稍微好一点。挪威克朗兑欧元 报9.47克朗，隔夜数据显示通胀上升，助其脱离本周稍早创下的10周低位约9.60。

人民币兑美元 触及四年半低位6.4515。在人民币纳入IMF成员的特别提款权篮子后，市场揣测北京当局将允许人民币贬值。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0930 1.0940 -0.09 -9.65 1.2097

美元/日圆 122.10 121.58 0.43 2.21 119.68

欧元/日圆 133.46 133.01 0.34 -8.10 144.78

美元/瑞郎 0.9889 0.9874 0.15 -0.52 0.9941

英镑/美元 1.5139 1.5158 -0.13 -2.79 1.5573

美元/加元 1.3649 1.3621 0.21 17.48 1.1618

澳元/美元 0.7247 0.7279 -0.44 -11.28 0.8168

新西兰元/美元 0.6742 0.6752 -0.15 -13.53 0.7797

澳元/日圆 88.490 88.500 -0.01 -9.45 97.750

新西兰元/日圆 82.320 82.090 0.28 -11.96 93.310

英镑/日圆 184.85 184.29 0.30 -0.53 186.38

澳元/新西兰元 1.0746 1.0774 -0.26 2.65 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 孙国玉/李春喜/徐文焰/戴素萍 审校 许娜/蔡美珍/白云/龚芳)

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