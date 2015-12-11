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亚洲 | 2015年 12月 11日 星期五 11:52 BJT

韩国金融：11月银行外汇存款下降，因美元和人民币存款下滑

路透首尔12月11日 - 韩国央行周五公布数据显示，韩国11月银行外汇存款下降，因美元和人民币 存款下滑。

韩国央行称，截止11月底，外汇存款总额623.1亿美元，低于10月份的634.0亿美元。

据韩国央行称，同期美元存款由494.5亿美元降至486.2亿美元，因一些公共机构撤回资金用于偿还债务。

11月人民币存款 降至65.6亿美元，创2013年11月以来月末最低水平。韩国央行的数据将人民币存款下降，归因于一些存款账户到期后资金回撤。

自今年5月以来，由于投资者兴趣不浓，人民币存款一直在稳步下降。

截至11月底，美元存款占到韩国全部外币存款的78.0%，人民币存款占比10.5%。(完) (编译 刘秀红；审校 龚芳)

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