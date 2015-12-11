基金产业：美国股票基金在截至12月9日当周净流出86亿美元--理柏

路透纽约12月10日 - 路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布的数据显示，美国股票基金在截至12月9日当周共有86亿美元的资金净流出，这是10月以来的最差一周表现。

美国国内股票共同基金流出124亿美元，上市交易基金(ETF)则有资金流入，部分抵消了共同基金的资金流出。

理柏分析师Jeff Tjornehoj指出，虽然共同基金的资金流出可能反映出散户投资者进行避险，但基金在年末通常会有大笔的支付，这都表现为现金支出，所以也在一定程度上造成数据的难看。

美国股票ETF基金在当周吸引到32亿美元流入，其中的10亿美元流向金融和银行类股票基金。

欧洲股票基金在当周获得8.71亿美元流入，为连续第二周吸引到资金流入，因一些投资者认为欧洲央行的量化宽松举措提振股票价值。

理柏还表示，当周的应税债券共同基金和ETF基金流出79亿美元。其中35亿美元的流出来自于高收益债券共同基金和ETF基金。共同基金的流出额占到81%。

新兴市场股票和债券基金的流出分别进入第六周和第七周，各流出3.82亿美元和2.58亿美元。(完)