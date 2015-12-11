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亚洲 | 2015年 12月 11日 星期五 11:44 BJT

《汇市简讯》美元指数在亚洲盘走坚，但技术面信号偏空

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* 美元指数继昨日上涨0.6%后，今日在亚洲续升10个点，仍未跳脱周三波动区间

* 亚洲股市涨跌不一，日经指数涨1%，沪综指跌1.1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.65%

* 动能指标偏中性，五日、10日及20日移动均线向下，20日波林格区间扩大

* 若收在20日均线99.13下方，格局仍偏空 　　* 美国零售销售等诸多数据即将出炉，图表：reut.rs/1lT7NPg

* 图表：reut.rs/1lT7rbo

(完)

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