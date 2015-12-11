台湾资管:元大投信与韩国Mirae签MOU，期台股ETF推广至亚太、欧美

路透台北12月11日 - 台湾元大投信周五表示，与韩国未来资产管理(Mirae Asset Global Investments)签订合作备忘录(MOU)。将透过Mirae在澳洲、加拿大的平台，将台股指数股票型基金(ETF)推广至亚太、欧美市场。

元大投信总经理刘宗圣指出，Mirae在加拿大拥有完整的ETF平台，名称为Horizons，在澳洲亦拥有Beta Shares基金平台。希望能借助Mirae在跨洲的平台发展上，可以搭建起台湾的ETF走向国际舞台。

刘宗圣并称，元大投信和韩国Mirae是两地最大的资产管理公司，未来除了ETF，还包括主动、被动、传统、另类、股票、债券、本地、海外等八大概念，进行多元化的交流。

路透稍早已报导，元大与Mirae今日将签订MOU，元大投信将发行追踪韩国KOSPI 200 的ETF；韩国Mirae则会发行追踪台湾加权指数 的ETF。 (完) (记者 董永年; 审校 黄凯)