香港已公布经济指标--2015/12/11

中国债市动态：资金紧势缓解助力现券和期货小幅向好，对GDP数据反应平淡
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按年 % 2015年10月 零售销售值 -3.0 -6.3 +1.4 2015年10月 零售销售量 +1.2 -3.0 +4.3 2015年10月 综合消费物价指数(CPI) +2.4 +2.0 +5.2 2015年10月 甲类消费物价指数(CPI A) +2.6 +2.1 +7.1 2015年第三季 本地生产总值(GDP) +2.3 +2.8 +2.7 ----------------------------------------------------------------------------------- 15年8-10月% 15年7-9月% 14年8-10月% 失业率 3.3 3.3 3.3 ----------------------------------------------------------------------------------- （以下以10亿港元为单位） 当月 前月 上年同期 2015年10月 贸易赤字／盈余 -29.6 -36.38 -49.8 注： *为已经更新 ^经修订数据。（完） （路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters.com） ***如欲提取相关资料，请在下列代码上按左鼠键两次*** 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大....... 日本......... 欧洲............... 台湾......... 中国.......... 已公布经济指标一览 美国............... 日本......... 欧洲............... 韩国......... 中国................. 香港......... 澳洲.............. 台湾.........
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(因技术问题重发) 路透东京1月20日 - 日本公债价格周五小幅走高，日本央行的例行购债操作帮助抵消了 美国公债隔夜下滑的压力。 10年期日债3月期货 涨0.15点，至150.24。 指标10年期日债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，远离上日所及一 个月高点0.075%。 之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的演说暗示加息步伐快于市场预期； 与此同时，五年期公债标售中需求不太旺盛。 投资者焦点目前在特朗普今日稍晚宣誓就职，及其对全球债市和汇市的潜在影响。 美国公债价格周四下跌，收益率涨至两周高位，因数据显示，美国经济稳健增长 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% -1.0 -0.230%