《中国上海证交所A+B股股价对比表》--12月11日

中国债市动态：资金紧势缓解助力现券和期货小幅向好，对GDP数据反应平淡
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透香港12月11日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:51时,1美元=6.4543人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 10.73 0.798 2.08 市北高新 30.44 1.417 3.33 大众交通 14.18 1.157 1.90 永生投资 20.61 1.939 1.65 老凤祥 41.19 3.882 1.64 S中纺机 12.87 0.686 2.91 鼎立股份 10.45 0.7 2.31 氯碱化工 13.33 0.779 2.65 双钱股份 20.36 1.308 2.41 海立股份 15.06 0.86 2.71 浦东金桥 21.77 1.702 1.98 外高桥 24.94 2.121 1.82 ST联华 15.31 1.389 1.71 锦江投资 42.1 1.906 3.42 中路股份 58.17 3.157 2.85 金山开发 17.43 1.033 2.61 海欣股份 13.03 0.841 2.40 耀皮玻璃 7.31 0.705 1.61 大江股份 12.57 0.737 2.64 上柴股份 13.01 0.844 2.39 丹化科技 8.07 0.668 1.87 上海三毛 20.47 1.499 2.12 友谊股份 17.09 1.799 1.47 上工申贝 14.67 1.191 1.91 上海机电 28.32 2.625 1.67 宝信软件 63.43 3.937 2.50 上海物贸 15.57 0.889 2.71 自仪股份 21.88 1.687 2.01 上海普天 51.14 1.921 4.12 陆家嘴 45.25 3.925 1.79 华新水泥 7.76 0.721 1.67 锦江股份 48 3.284 2.26 鄂尔多斯 8.41 0.878 1.48 华电能源 6.55 0.554 1.83 SST天海 9.57 0.612 2.42 大名城 10.93 1.035 1.64 东方通信 11.67 0.859 2.10 黄山旅游 22.43 1.919 1.81 开开实业 16.57 1.39 1.85 海南航空 3.81 0.646 0.91 ST轻骑 7.11 0.577 1.91 振华重工 5.91 0.555 1.65 锦州港 5.43 0.59 1.43 九龙山 8.73 0.692 1.95 凌云股份 17.04 1.377 1.92 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 梁慧仪)
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(因技术问题重发) 路透东京1月20日 - 日本公债价格周五小幅走高，日本央行的例行购债操作帮助抵消了 美国公债隔夜下滑的压力。 10年期日债3月期货 涨0.15点，至150.24。 指标10年期日债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，远离上日所及一 个月高点0.075%。 之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的演说暗示加息步伐快于市场预期； 与此同时，五年期公债标售中需求不太旺盛。 投资者焦点目前在特朗普今日稍晚宣誓就职，及其对全球债市和汇市的潜在影响。 美国公债价格周四下跌，收益率涨至两周高位，因数据显示，美国经济稳健增长 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% -1.0 -0.230%