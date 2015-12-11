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亚洲 | 2015年 12月 11日 星期五 12:20 BJT

中国货币市场：主要回购利率续走跌，跨IPO需求略升温但宽松局面不改

路透上海12月11日 - 中国银行间市场周五主要回购利率各期限品种均不同程度下跌。交易员称，今日新一轮新股暂仅有一只开始网上申购，因此丝毫无碍场内资金宽松格局，不过下周新股申购较为集中，致跨IPO周期七天期限品种较前期略显紧俏。

交易员称，下周除了新股外，还将有月度缴税因素对资金面产生扰动，不过预计亦难掀波澜，机构预期仍稳；而年底临近同时近期人民币贬值压力较大，但市场对政策进一步放松预期也在升温，料资金短期仍无恙。

“今天继续宽松，开盘价压得也比较低，倒是跨IPO需求挺旺盛的，七天紧俏了些。”上海一银行交易员表示，七天开盘价格挺低，后来加权就慢慢上来了。

A股新一批10家首次公开发行(IPO)新股中，除一家将于本周五(11日)网上申购外，其余九家网上申购均集中于下周一(14日)。

华南一银行交易员指出，这两天人民币贬值的比较厉害，但是目前对本币市场流动性的影响还没有体现出来，此外，下周虽然还有月度缴税，但是预计资金面问题也不会太大。

“逆回购也会随时放，资金还好吧应该，”他称。

人民币兑美元即期 周五早盘触及6.4515元，创逾四年新低，失守8月11日一次性贬值以来的最低点6.4510元，今日中间价连五日下跌续刷新逾四年低点。

中国IPO重启后首批新股申购结束，资金面宽松局面依然延续，本周央行公开市场顺势转为净回笼资金500亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.7692 1.7738 -0.46

七天 2.3052 2.3446 -3.94

14天 2.6045 2.6265 -2.20

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.0650 1.7500 +131.50

七天 2.8100 2.5000 +31.00

14天 2.7050 2.5000 +20.50

回购定盘利率

其中:隔夜 1.7800 1.7800 +0.00

七天 2.3700 2.4000 -3.00

14天 2.6200 2.6900 -7.00

Shibor

其中:隔夜 1.7880 1.7890 -0.10

七天 2.3020 2.2970 +0.50

三个月 3.0510 3.0460 +0.50

-----------------------------------------------------------(完) (发稿 吴芳；; 审校 杨淑祯)

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