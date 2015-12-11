中国货币市场：主要回购利率续走跌，跨IPO需求略升温但宽松局面不改

中国债市动态：资金紧势缓解助力现券和期货小幅向好，对GDP数据反应平淡
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透上海12月11日 - 中国银行间市场周五主要回购利率各期限品种均不同程度下跌。交易员称，今日新一轮新股暂仅有一只开始网上申购，因此丝毫无碍场内资金宽松格局，不过下周新股申购较为集中，致跨IPO周期七天期限品种较前期略显紧俏。
交易员称，下周除了新股外，还将有月度缴税因素对资金面产生扰动，不过预计亦难掀波澜，机构预期仍稳；而年底临近同时近期人民币贬值压力较大，但市场对政策进一步放松预期也在升温，料资金短期仍无恙。
“今天继续宽松，开盘价压得也比较低，倒是跨IPO需求挺旺盛的，七天紧俏了些。”上海一银行交易员表示，七天开盘价格挺低，后来加权就慢慢上来了。
A股新一批10家首次公开发行(IPO)新股中，除一家将于本周五(11日)网上申购外，其余九家网上申购均集中于下周一(14日)。
华南一银行交易员指出，这两天人民币贬值的比较厉害，但是目前对本币市场流动性的影响还没有体现出来，此外，下周虽然还有月度缴税，但是预计资金面问题也不会太大。
“逆回购也会随时放，资金还好吧应该，”他称。
人民币兑美元即期 周五早盘触及6.4515元，创逾四年新低，失守8月11日一次性贬值以来的最低点6.4510元，今日中间价连五日下跌续刷新逾四年低点。
中国IPO重启后首批新股申购结束，资金面宽松局面依然延续，本周央行公开市场顺势转为净回笼资金500亿元。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
-----------------------------------------------------------
质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 1.7692 1.7738 -0.46
七天 2.3052 2.3446 -3.94
14天 2.6045 2.6265 -2.20
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 3.0650 1.7500 +131.50
七天 2.8100 2.5000 +31.00
14天 2.7050 2.5000 +20.50
回购定盘利率
其中:隔夜 1.7800 1.7800 +0.00
七天 2.3700 2.4000 -3.00
14天 2.6200 2.6900 -7.00
Shibor
其中:隔夜 1.7880 1.7890 -0.10
七天 2.3020 2.2970 +0.50
三个月 3.0510 3.0460 +0.50
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 吴芳；; 审校 杨淑祯)
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(因技术问题重发) 路透东京1月20日 - 日本公债价格周五小幅走高，日本央行的例行购债操作帮助抵消了 美国公债隔夜下滑的压力。 10年期日债3月期货 涨0.15点，至150.24。 指标10年期日债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，远离上日所及一 个月高点0.075%。 之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的演说暗示加息步伐快于市场预期； 与此同时，五年期公债标售中需求不太旺盛。 投资者焦点目前在特朗普今日稍晚宣誓就职，及其对全球债市和汇市的潜在影响。 美国公债价格周四下跌，收益率涨至两周高位，因数据显示，美国经济稳健增长 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% -1.0 -0.230%