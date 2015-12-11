中国债市动态：利率债仍窄幅盘整，复星系信用债因郭广昌失联报导大跌

中国债市动态：资金紧势缓解助力现券和期货小幅向好，对GDP数据反应平淡
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透上海12月11日 - 中国银行间债市周五利率债窄幅波动。交易员称，早盘交投清淡，不脱盘整之势，但因基本面走弱预期短期难改，情绪上仍然偏暖；市场继续关注即将出炉的经济金融数据，以期更多指引。
信用债方面，复星集团董事长郭广昌失联的媒体报导，引发相关债券大跌。复星医药 和上海复星高科技集团发行的两只交易所债券早盘大跌，银行间市场复星系债券虽有价无市，但卖出收益率报价多较上日大涨。
上海一银行交易员表示，早间利率债交投一般，收益率以窄幅盘整为主；不过相对期货，现券近期较为强势，“过去一度完全跟着国债期货走。而现在是国债期货涨，债券(收益率)往下；期货跌，现券基本就持平，收益率不会反弹。”
他并指出，对于年末基本面，市场总体判断经济疲态难改，除非数据大幅偏离预期，否则对债市影响不会特别明显。
路透调查中值显示，中国即将公布的11月新增人民币贷款预计为7,000亿元，明显高于上月的5,136亿；11月M2同比增速预计为13.4%，较上月微降，仍维持高位。 国家统计局本周六（12日）则将公布11月工业、消费及投资数据。
上海一券商交易员认为，从经济增速下滑的大环境来说，利率债仍有走牛空间，只是短期需要关注汇率方面的扰动，“人民币天天贬值一百个点(子)也有点受不了，如果持续下去，不排除未来流动性会有波动。”
人民币兑美元即期 周五早盘触及6.4550元，失守8月11日汇改来低点6.4510元，并创逾四年新低；今日中间价亦连五日下跌刷新逾四年低点。
一级市场方面，中国财政部上午招标三个月期(91天)和六个月期(182天)贴现国债各100亿元，加权中标收益率分别为2.3618%和2.3624%。 中国进出口银行招标的三年期固息增发债收益率为2.9618%，同时招标的五年和10年期增发债，中标收益率分别为3.1866%和3.4666%。
10年期国债150023最新报价 在3.00%/2.9503%，上日尾盘为3.0150%/2.9503%；10年期国开债150210券最新报价 在3.3825%/3.3825%，上日尾盘为3.3925%/3.3875%。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1603 早盘收报100.190元，较上日结算价上涨0.02%；10年期国债主力合约T1603 收报99.140元，较上日结算价上涨0.05%。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(因技术问题重发) 路透东京1月20日 - 日本公债价格周五小幅走高，日本央行的例行购债操作帮助抵消了 美国公债隔夜下滑的压力。 10年期日债3月期货 涨0.15点，至150.24。 指标10年期日债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，远离上日所及一 个月高点0.075%。 之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的演说暗示加息步伐快于市场预期； 与此同时，五年期公债标售中需求不太旺盛。 投资者焦点目前在特朗普今日稍晚宣誓就职，及其对全球债市和汇市的潜在影响。 美国公债价格周四下跌，收益率涨至两周高位，因数据显示，美国经济稳健增长 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% -1.0 -0.230%