中国债市动态：利率债仍窄幅盘整，复星系信用债因郭广昌失联报导大跌

路透上海12月11日 - 中国银行间债市周五利率债窄幅波动。交易员称，早盘交投清淡，不脱盘整之势，但因基本面走弱预期短期难改，情绪上仍然偏暖；市场继续关注即将出炉的经济金融数据，以期更多指引。

信用债方面，复星集团董事长郭广昌失联的媒体报导，引发相关债券大跌。复星医药 和上海复星高科技集团发行的两只交易所债券早盘大跌，银行间市场复星系债券虽有价无市，但卖出收益率报价多较上日大涨。

上海一银行交易员表示，早间利率债交投一般，收益率以窄幅盘整为主；不过相对期货，现券近期较为强势，“过去一度完全跟着国债期货走。而现在是国债期货涨，债券(收益率)往下；期货跌，现券基本就持平，收益率不会反弹。”

他并指出，对于年末基本面，市场总体判断经济疲态难改，除非数据大幅偏离预期，否则对债市影响不会特别明显。

路透调查中值显示，中国即将公布的11月新增人民币贷款预计为7,000亿元，明显高于上月的5,136亿；11月M2同比增速预计为13.4%，较上月微降，仍维持高位。 国家统计局本周六（12日）则将公布11月工业、消费及投资数据。

上海一券商交易员认为，从经济增速下滑的大环境来说，利率债仍有走牛空间，只是短期需要关注汇率方面的扰动，“人民币天天贬值一百个点(子)也有点受不了，如果持续下去，不排除未来流动性会有波动。”

人民币兑美元即期 周五早盘触及6.4550元，失守8月11日汇改来低点6.4510元，并创逾四年新低；今日中间价亦连五日下跌刷新逾四年低点。

一级市场方面，中国财政部上午招标三个月期(91天)和六个月期(182天)贴现国债各100亿元，加权中标收益率分别为2.3618%和2.3624%。 中国进出口银行招标的三年期固息增发债收益率为2.9618%，同时招标的五年和10年期增发债，中标收益率分别为3.1866%和3.4666%。

10年期国债150023最新报价 在3.00%/2.9503%，上日尾盘为3.0150%/2.9503%；10年期国开债150210券最新报价 在3.3825%/3.3825%，上日尾盘为3.3925%/3.3875%。