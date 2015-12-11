版本:
中国
亚洲 | 2015年 12月 11日 星期五 12:32 BJT

《汇市简讯》美元/日圆在东京午后盘小涨

0417GMT

* 美元/日圆在亚洲午后一度小涨至122.23

* 目前持稳在122.10-20，受行权价在122.00及122.20间的期权夹击

* 日经指数午后持续上扬，涨幅仍达1%

* 美元/日圆测试小时图一目均衡云区121.71-122.18的顶端，云区将下移 　　* 上方可见下降的100日均线切入位122.51，下方则可见上升的小时图转换线切入位121.89 　　(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐