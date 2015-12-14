重温稿-《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(12月7日-11日)中国重要财经新闻：

【政经】

--中国数据：11月进出口五连降但降幅收窄，全年外贸负增长几成定局

中国海关最新公布数据显示，11月中国进出口连续第五个月双降，但受基数影响降幅均较上月收窄，全年外贸负增长几成定局，这将远低于年初设定的6%的增长目标。

--中国数据：11月CPI温和PPI深跌，经济压力不减政策宽松可期

中国11月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.5%，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下跌5.9%，与市场预期基本一致，显示经济下行压力不减，结合此前疲弱的贸易数据，表明货币政策将保持宽松格局，降准仍有空间。

--中国数据：11月末外汇储备创33个月新低，因美元走强及资本外流

中国11月末外汇储备创33个月新低，黄金储备亦为四个月低点。分析人士指出，美元走强导致外储中的非美元资产贬值，再加上中国资本外流，成为11月外储减少的主要原因，预计外储未来可能续降。

--中国经济：明年GDP增长6.5%以上，赤字率控制在2.8%左右--国家信息中心

中国国家信息中心最新报告预计，中国经济下行压力仍然较大，市场需求总体偏弱，工业领域价格和企业效益低迷，新旧增长动力接替尚需时日，预计明年将呈现小幅缓降态势，初步预计2016年中国GDP将增长6.5%以上，CPI将上涨1.5%左右。

--中国央行：中国11月末黄金储备5,605万盎司，连续五个月增长

中国央行公布，截至11月底，中国黄金储备为5,605万盎司，较上月末增加了67万盎司，继续保持继6月来的增长势头。央行此前公布的10月末黄金储备为5,538万盎司。周一，央行公布，按美元计，11月末官方储备资产中的黄金储备为595.22亿美元。

--《综述》联手抗雾霾是京津冀实现一体化的重中之重

京津冀一体化是中国国家发展重大战略，相较三地悬殊的经济基础，以及产业结构如何协同发展的诸多难题，眼下最重要的或许是三地如何能联手防控对抗持续不断的雾霾天气。

--《财经洞察》中国改革面临政策难落地尴尬，建立正向激励机制正当时

相较中国疾风暴雨，重拳打击腐败的高压态势，推进改革的速度似乎并不慢，查看中国政府网的政府信息公开专栏下，按公文种类分就有3,846个，其中仅2015年发布的有193个，而涉及城乡建设、环境保护的就达363个。

--路透专访：明年中国财政收入增长形势更严竣，减税空间有限--专家

中国经济下行压力加大也加剧财政收支矛盾，在收入预期增幅减缓，而刚性支出加大的背景下，寄望中国明年积极财政政策能有更多空间显然并不现实。

--中国经济：推进棚改货币化安置，尽快研究制定缩小征地范围的办法--官员

中国中央农村工作领导小组副组长、办公室主任陈锡文在人民日报发表署名文章称，积极推进“棚改”货币化安置，并稳步推进农村土地制度改革试点，尽快研究制定缩小征地范围的具体办法。

--中国税收：明年调整部分产品进出口关税，扩大日用消费品降税范围

中国财政部称，将自2016年1月1日起对进出口关税进行部分调整，适度扩大日用消费品降税范围。钢坯2016年暂定出口税率降为20%；非合金生铁降为0%，非合金铝条、杆降为0%。

--中国政策：推行国务院部门权力和责任清单编制试点，整合城乡基本医疗保险

中国国家主席习近平主持召开中央深改组会议，通过国务院部门权力和责任清单编制试点方案，将以清单形式列明试点部门行政权责及其依据、行使主体、运行流程等，强化行政权力监督和制约。

--中国经济：部分重点项目推进缓慢，12个铁路投资计划完成率偏低--审计署

中国审计署公布10月稳增长等措施跟踪审计结果，表示部分重点建设项目推进缓慢，12个铁路项目年度投资计划完成率偏低，部分重大水利工程续建项目2015年投资计划完成率较低。

--中国贸易:与韩澳自贸协定本月20日生效，当日首降关税明年再降--商务部

中国商务部周三发布公告，中韩、中澳自由贸易协定将于本月20日同时生效，并于当天第一次降税，2016年1月1日第二次降税。

--中国社会：北京拟实施积分落户政策，须满足年龄及连续缴纳社保等条件

中国北京市政府近日表示，拟实施北京积分落户，满足年龄不超过45周岁，在京连续缴纳社会保险七年及以上等条件人员将可申请参加积分落户。

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【金融】

--中国金融：邮储银行战略引资451亿元对定价满意，IPO规模将视市场情况

中国邮政储蓄银行上市前引入战略投资者终于落锤，该行公布以每股3.89元向10家中外战投发行新股，共融资451亿元人民币，已获银监会批准生效。对于股权定价邮储银行比较满意，未来将根据二级市场情况确定上市融资安排。

--离岸人民币：中国近日已暂停机构申请新的RQDII相关业务--消息

多位了解情况的消息人士透露，中国央行日前已窗口指导暂停机构申请新的RQDII（人民币合格境内机构投资者）相关业务。业内人士认为，此举是为了缓解中国资本净流出压力以及防范机构产品投向风险。

--全球金融：外资银行对中国借款方债权减少--国际清算银行

国际清算银行最新报告显示，外资对中国借款方的债权在触及纪录高点后的九个月内下滑，主因海外与中国银行业者间的贷款减少。

--《焦点》有米难下炊愁煞中国银行业理财，明年布局新业务机会

尽管中国银行业手握大量资金，但国内经济转型阵痛和降息周期却令其处于“防踩雷”和“缺资产”的纠结困境。由于“钱多、好资产少”渐成常态，国内市场无风险利率正在降低，理财产品预期收益率也在下降，明年资金再配置压力将有增无减。

--中国经济：政府投资基金不可投信托股票，鼓励投资创业早期企业--财政部

中国财政部周三发布政府投资基金暂行管理办法称，政府投资基金不可投资二级市场股票、期货、房地产、证券投资基金、评级AAA以下的企业债、信托产品、非保本型理财产品、保险计划及其他金融衍生品等。

--《焦点》中国投资者对海外股票与债券热度上升，以躲避国内寒流

经历过房地产市场低迷、国内股市令人心惊胆战的大起大落、以及人民币贬值之后，中国散户投资者终于开始认真考虑海外股票和债券。对外国经纪商和财富管理公司，以及可以借助这股东风获利的国内企业家来说，这可是好消息，因为其中涉及的资金可能规模巨大。

--中国金融：ABN发行有望突破净资产40%限制，扩大信托托管业务--消息

多位消息人士透露，中国银行间市场交易商协会(NAFMII)近期已完成对ABN（资产支持票据）发行规则的修订，待最后审批；未来，将实现ABN基础资产真实出表，从而突破发行主体净资产40%的规模限制。

--中国金融：中行正开展80亿元不良资产证券化业务，已进入评级阶段--报载

中国证券时报援引消息人士报导称，中国银行正在开展不良资产证券化业务，计划发行规模预计为80亿元人民币左右，且已进入评级阶段，并由中债资信和联合资信两家评级公司共同参与评级；这或将打响不良资产证券化重启后“首枪”。

--中国金融：地方债新增额将续升，未来每年置换债或四至五万亿--专家

中国银行业协会首席经济学家巴曙松撰文表示，鉴于地方政府稳增长等因素，未来将继续加大地方政府债务的新增额度；此外，今后几年地方政府置换债券发行规模或为四至五万亿元人民币。

--中国证券：加强程序化交易监管，稳妥发展金融产品--中证金董事长

中国证券金融股份有限公司董事长聂庆平日前表示，应稳妥发展金融产品，加强对量化金融产品当中程序化交易的监管，要把量化交易的门槛、交易托管、信息披露纳入监管范围内；在量化交易方向上，逐步形成体制上比较良性的市场机制。

--两岸金融：台湾金管会研议分阶段开放大陆自然人来台投资有价证券--主委

台湾金管会称，研议开放大陆一般自然人来台投资有价证券，尽快将相关修订草案送交行政院审议，希望明年初分阶段开放大陆散户来台投资有价证券，首先开放投资基金及ETF(指数股票型基金)。

--中国个股：光大证券递交H股IPO申请，计划后年分拆香港业务

中国大型券商--光大证券在香港联交所刊登H股的初步申请材料，启动H股首次公开发行（IPO）程序。光大证券在申请材料中提及，拟于2017年1月或之后通过香港联交所分拆其香港业务。

--香港新股：郑州银行锁定六名基础投资者，IPO筹资高至56亿港元

据路透周四获得的销售文件显示，总部位于河南省的中国城市商业银行--郑州银行股份有限公司拟在香港首次公开发售（IPO）筹资高至56亿港元，今日开始路演并已锁定六名基础投资者。 ==========================================================================

【固定收益】

--《分析》IPO压力暂消中国央行顺势净回笼，但资本流出忧虑提升降准预期

中国IPO重启后首批新股申购结束，资金面宽松局面依然延续，本周央行公开市场顺势转为净回笼资金500亿元。业内人士认为，央行逆回购缩量丝毫无碍流动性充裕供给，虽然新一轮新股申购以及下周月度缴税等因素对短期资金扰动仍未完全消除，但是机构平稳乐观预期不减。

--《焦点》渴求公债收益？或许已到了前进中国债市的时候

在发达市场收益难觅之际，力图从政府公债上寻求理想回报的全球大型资产管理业者正逐渐向中国靠近，尽管进展仍旧相当缓慢。“市场很具有吸引力，尤其是长期债券，”瀚亚投资亚洲固定收益部投资长黄文彬表示。瀚亚投资是英国保诚集团旗下的资产管理业务。

--中国债市：韩国政府获准在银行间债市发行熊猫债，规模30亿元人民币

中国央行公告，日前，中国银行间市场交易商协会(NAFMII)接受韩国政府在银行间债市发行30亿元人民币主权债券的注册。

--中国债市：12圣达债未能按期足额付息及兑付回售债券本金，违约再添一例

中国信用债违约再添一例。四川圣达集团有限公司公告称，“12圣达债”未能按期足额付息及兑付回售债券本金，因受外部经营环境及金融环境的影响，集团的生产经营业务受到冲击，同时资金流动性受到限制。

--中国基金：富国基金因15山水SCP001未到期足额偿付起诉山东山水

随着中国信用债违约案例频发，为了维权投资人也纷纷开始行动起来。富国基金管理有限公司公告称，因15山水SCP001未到期足额偿付，富国基金决定起诉其发行人山东山水水泥集团。

--中国债市：鄂尔多斯华研称尚未足额筹集到回售债券本金及付息的资金

中国鄂尔多斯市华研投资集团周五公告称，其发行的12鄂华研债，下周四（17日）为回售部分债券兑付日以及年度付息日，目前为止公司尚未足额筹集到回售债券本金及付息的资金，能否按时兑付存在不确定性。

--中国债市：证监会正酝酿进一步促进交易所债市发展的政策措施--报载

中国证券报报导，中国证监会将继续鼓励企业创新，推动丰富债券品种；目前监管部门正在酝酿进一步促进交易所债券市场发展的政策措施，包括加紧研究永续债等新品种、加强事中事后监管等。

--中国新债：台湾烨辉将注册发行至多6亿元一年期短融--法巴银行

法国巴黎银行称，台湾烨辉企业（中国）将在中国银行间债市注册发行至多6亿元人民币一年期短融，为首只台湾制造企业在中国大陆发行的债券。

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【外汇】

--中国央行：广东、天津、福建自贸区实行限额内资本项目可兑换，研究个人境外直投

中国央行发布金融支持广东、天津、福建三地自由贸易试验区建设指导意见称，对在自贸试验区内注册的、负面清单外的境内机构实行限额内资本项目可兑换，研究在自贸试验区内就业并符合条件的境内个人按规定开展各类人民币境外投资。

--路透调查：人民币看空情绪升至五年高位，美国升息阴影打击亚币人气

一项路透调查显示，随着中国经济动能持续减弱，市场对中国人民币的看空情绪达到逾五年以来最高，对多数新兴亚洲货币的看法亦恶化，因预期美国下周将升息。

--《人民币综述》渐进贬值系主动释放贬值压力，更大规模购汇潮即将来袭

人民币纳入SDR之后、美联储加息之前，在岸人民币选择主动释放贬值压力，以日均100点的节奏匀速下跌，而贬值预期强烈的离岸CNH跌幅更大。鉴于中国经济疲软而美元强势依旧，人民币当前渐进贬值走势还远未走到尽头。

--中国外汇：国际收支结构健康，人民币不存在长期大幅贬值基础--外管局

中国国家外汇管理局周四表示，10月以来外汇市场的供求压力较三季度明显缓解，归因于政策效果、市场以及季节性因素；而目前市场基本面非常健康，跨境资本流动的规模和速度在可承受范围内，国际收支结构稳健，人民币不存在长期大幅贬值的基础。

--中国外汇：QFII额度实行相对统一管理，放宽产品间额度调剂--外管局

中国国家外汇管理局颁布新规 ，对合格境外机构投资者（QFII）投资额度实行相对统一管理，放宽产品之间额度调剂。

--离岸人民币：10月渣打人民币环球指数小跌，将续受外汇交易量回落拖累

渣打最新公布的人民币环球指数显示，该指数10月环比小跌0.47%，因当月外汇交易量在8月汇改出现井喷之后趋于平稳。该行并预计外汇交易量将在未来几个月下行，成为拖累指数的重要因素；同时人民币存款和跨境支付等方面亦将出现进一步回落。

--香港金融：人民币“入篮”会令香港离岸人民币业务得益--财政司司长

香港财政司司长曾俊华日前表示，香港作为全球最大的离岸人民币中心，七成的离岸人民币结算都由香港处理，人民币获纳入特别提款权（SDR）货币篮子，会令香港相关业务受惠。 ==========================================================================

【证券/行业】

--《焦点》国务院寻求特批A股注册制有望提速，渐进式放权助顺利过渡

中国证券市场改革有望提速。国务院将提请全国人大常委会授权，在股票发行注册制改革中调整适用证券法有关规定，意味着注册制或较市场预期提前落实，不必等待《证券法》修法完成。但这并不表明新股大扩容的来临。证监会昨晚发布声明称，注册制改革不会一步到位，不会马上放开新股发行节奏和发行价格的控制。

--《焦点》中国半导体行业大跃进，蚕食美国和台湾业内主导权

随着中国政府斥资数十亿美元推动半导体行业的自力更生，中国现已涌现出一批芯片(晶片)设计商，业内专家称，这些公司有望最终与当前业内领头羊高通(Qualcomm)和联发科一争高下。

--《焦点》第三方融资模式有望协助打开中国太阳能大众市场

中国可能即将最终打开关键的城乡太阳能市场，这是因为新的融资模式使得买家可以享受到免费面板安装。作为全球最大的光伏面板生产国，中国已经在其沙漠地带兴建了大规模的太阳能电厂，但太阳能在城市和工业区的占有率令人失望，意味着远未达到官方预期目标。

--《焦点》中国钢厂利用退税，增加对海外出口

中国钢铁出口商利用国内的税制，向全球市场加大国内过剩钢铁的出口，它们对合金产品略加调整，从而避开政府削减贸易补贴的措施。路透计算的数据显示，今年头八个月钢铁出口商申领的出口退税高达24亿美元，势必将超过2014年全年的总额，尽管政府收紧了出口退税的条件。

--汽车产业：中国11月汽车销量同比大幅增长20%--中汽协

中国汽车工业协会周四表示，中国11月汽车销量较上年同期增长20.0%，达到250万辆。

--《独家新闻》中石油响应政府改革号召，拟出售天然气管网权益--消息人士

消息人士告诉路透，中国最大油气生产商--中国石油天然气股份有限公司(简称：中石油)正在讨论出售国内天然气管道权益，总价值估计约470亿美元，此举被视为中国政府打破中石油接近垄断的局面，并加大能源基础设施支出计划的序曲。

--中国金属：14家铝企承诺关停产能不重启，今年减产491万吨左右--协会

中国有色金属工业协会表示，参加减产收储商讨会的14家电解铝企业承诺已关停产能计划不再重启，已建成产能至少在一年内暂不投运。

--香港新股：郑州银行锁定六名基础投资者，IPO筹资高至56亿港元

据路透周四获得的销售文件显示，总部位于河南省的中国城市商业银行--郑州银行股份有限公司拟在香港首次公开发售（IPO）筹资高至56亿港元，今日开始路演并已锁定六名基础投资者。

--中国钢铁：今年钢材需求料降4.8%，钢铁业进入减量周期--冶金规划院

中国冶金工业规划研究院称，今年和明年的钢材需求和粗钢产量都将从峰值回落，而今年则是粗钢需求和消费量首次出现实质性减少的转折年，钢铁行业将就此进入减量周期。

--中国汽车：11月广义乘用车销量同比增长17.6%，产量同比增20.9%--乘联会

中国乘用车市场信息联席会公布，11月国内广义乘用车销量为202.4万辆，同比增长17.6%。

--汽车产业：中国11月汽车销量同比大幅增长20%--中汽协

中国汽车工业协会表示，中国11月汽车销量较上年同期增长20.0%，达到250万辆。

--中国企业：华为计画在2018年之前成为全球第三大数据存储供应商

中国华为力争在2018年之前成为全球第三大数据存储供应商，该公司正瞄准欧洲及本地机构，从易安信(EMC Corp)及国际商业机器(IBM)公司等业内领军者手中抢占市场份额。

--中美贸易：美国在WTO挑战中国对国内飞机制造商的免税政策

美国周二向中国对国产飞机的免税制度发起挑战，称这一做法对进口飞机构成差别待遇。美方要求与中国在世界贸易组织(WTO)就后者对中小型飞机征收的17%增值税进行磋商。这只是整个流程的第一步，最终可能会引发贸易制裁。

--中国个股：京东方称福州8.5代线获国开基金注资，并将投资智能穿戴业务

中国最大液晶显示器生产企业--京东方周三晚间公告称，公司在福州建设的8.5代TFT-LCD项目，国家开发银行旗下国开发展基金将予以17亿元人民币的资金支持。另外，京东方将出资1亿元组建智能穿戴业务发展平台。 (完)