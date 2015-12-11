《路透晚报》--12月11日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国11月M2增速创17个月新高，新增贷款符合预期

中国人民银行周五公布数据显示，11月新增人民币贷款7,089亿元，略高于此前路透7,000亿元的调查中值；当月末供广义货币应量(M2) 同比增长13.7%，亦高于路透调查中值13.4%，创下自2014年6月以来的新高。11月社会融资规模增量为1.02万亿元人民币，比上月多4,878亿元，比去年同期少1,089亿元。

--中国经济：政策显效需求回暖，11月份生产回升的可能性很大--统计局

中国国家统计局新闻发言人盛来运周五称，随着政策效应陆续显现，近期国内需求确实在回暖，11月份生产回升的可能性很大，虽然只剩下不到一个月的时间，但对完成全年7%左右的预期目标充满信心。

--中国经济：11月份共审批核准11个项目，总投资1,012亿元--发改委

中国国家发改委称，11月份共审批核准11个项目，总投资1,012亿元人民币。发改委表示，将促进重要项目投资建设来稳增长，目前通缩压力存在，但是否成现实还要进一步观察

--中国数据：11月实际使用外资(FDI)103亿美元，同比增长1.9%--商务部

中国商务部周五公布，11月实际使用外资(FDI)649亿元人民币（折103.6亿美元），同比增长1.9%。

--中国央企：已下决心处理“僵尸企业”，坚持分类处置因企施策--国资委

中国国务院国资委副主任张喜武周五表示，“僵尸企业”对于中央企业的可持续发展和提质增效是一个大障碍，目前中央和国务院已经下决心处理“僵尸企业”，坚持分类处置因企施策。

--中国能源：至今年中建成八个国家石油储备基地，储备原油2,610万吨

中国国家统计局周五公布，国家石油储备建设取得重要进展；至今年中，共建成八个国家石油储备基地，总储备库容为2,860万立方米。

【金融】

--中国央行：通过金改提高台州小微融资覆盖率，形成吉林现代农村金融体系

中国央行周五称，在浙江省台州市通过三至五年的努力明显提高小微企业融资覆盖率，降低融资成本，扩大融资规模；力争用五年左右时间在吉林试验地区形成多层次、广覆盖、可持续、竞争适度、风险可控的现代农村金融体系。

--中国央行：广东、天津、福建自贸区限额内资本可兑换，侧重区域金融开放

中国央行周五发布金融支持广东、天津、福建三地自由贸易试验区建设指导意见称，对在自贸试验区内注册的、负面清单外的境内机构实行限额内资本项目可兑换，研究在自贸试验区内就业并符合条件的境内个人按规定开展各类人民币境外投资。

--中国金融：ABN发行有望突破净资产40%限制，扩大信托托管业务--消息

多位消息人士透露，中国银行间市场交易商协会(NAFMII)近期已完成对ABN（资产支持票据）发行规则的修订，待最后审批；未来，将实现ABN基础资产真实出表，从而突破发行主体净资产40%的规模限制。

--台湾金融市场：关注美联储利率决策，台股短线保守应对台币则料区间整理

备受全球关注的美国联邦储备理事会(FED)重头戏--利率决策会议下周登场。金融界人士普遍认为，FED升息箭在弦上，虽然已在预料中，惟就近来外资撤离、台股跌跌不休及人民币走贬等观察，FED一旦开启升息步伐，料台股震幅将加大，短线应保守、谨慎应对。

--亚洲金融：上交所与韩国将研究两地债券和股票交易的互联互通--KRX

韩国交易所(KRX)周五表示，同意与上海证交所研究两地股票和债券交易的互联互通方案。

【固定收益】

--中国债市：11复星债早盘大跌，有媒体报导复星集团董事长郭广昌失联

中国银行间债市周五利率债窄幅波动。交易员称，早盘交投清淡，不脱盘整之势，但因基本面走弱预期短期难改，情绪上仍然偏暖；市场继续关注即将出炉的经济金融数据，以期更多指引。

--中国债市：鄂尔多斯华研称尚未足额筹集到回售债券本金及付息的资金

中国鄂尔多斯市华研投资集团周五公告称，其发行的12鄂华研债，下周四（17日）为回售部分债券兑付日以及年度付息日，目前为止公司尚未足额筹集到回售债券本金及付息的资金，能否按时兑付存在不确定性。

--中国债市：中诚信将青松建化列入可能降级观察名单，因亏损继续扩大

中诚信国际信用评级有限责任公司周五公告称，将新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 主体和债项等级列入可能降级的观察名单，因其亏损面继续扩大，经营活动净现金流已呈净流出。

--中国债市动态：利率债仍窄幅盘整，复星系信用债因郭广昌失联报导大跌、

中国银行间债市周五利率债窄幅波动。交易员称，早盘交投清淡，不脱盘整之势，但因基本面走弱预期短期难改，情绪上仍然偏暖；市场继续关注即将出炉的经济金融数据，以期更多指引。

--中国货币市场：主要回购利率续走跌，跨IPO需求略升温但宽松局面不改

中国银行间市场周五主要回购利率各期限品种均不同程度下跌。交易员称，今日新一轮新股暂仅有一只开始网上申购，因此丝毫无碍场内资金宽松格局，不过下周新股申购较为集中，致跨IPO周期七天期限品种较前期略显紧俏。

--中国票据市场：转贴利率震荡走低，收票意愿仍浓但票源稀少限制交投

中国票据市场本周转贴利率震荡走低，一年期电票价格跌破2.90%。交易员表示，继前期票据价格持续下跌后，随着年底临近，市场整体交投热情虽有所降温，但不少机构收票意愿仍浓，惟票源稀少致转帖利率跌幅受限。

【外汇】

--《人民币综述》渐进贬值系主动释放贬值压力，更大规模购汇潮即将来袭

人民币纳入SDR之后、美联储加息之前，在岸人民币选择主动释放贬值压力，以日均100点的节奏匀速下跌，而贬值预期强烈的离岸CNH跌幅更大。鉴于中国经济疲软而美元强势依旧，人民币当前渐进贬值走势还远未走到尽头。

--中国外汇：11月单月外币存款和贷款双双减少，与当月人民币汇率走贬相符

中国人民银行周五称，11月当月外币存款和贷款双双减少，外币存款减少203亿美元，外币贷款减少262亿美元。这与当月人民币汇率走贬趋势相符。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收跌至逾一个月新低，成交清淡市场观望氛围浓厚

中国股市沪综指周五震荡收跌至逾一个月新低。分析师指出，今日市场延续弱势格局，量能持续萎缩，市场活跃度下降较多；盘中创业板一度翻红，小部分个股相对活跃，但板块间热点并不明显，料后市将维持弱势震荡调整格局。

--《技术分析》中国股市沪综指3,400点料发挥支撑作用

中国股市沪综指 本周在诸多利淡消息打压下逐波震荡下行，技术面显示，短期多条均线失守加剧部分止损抛压，量能整体萎缩则显示观望气氛仍占上风，60日均线及3,400点下方的政策性护盘预期对大盘将形成支撑；中线看，3,400点亦为关键技术点位，若失守大盘将再下台阶至并引发大级别抛压，故多头在该点位当积极布防。

--中国金属：14家铝企承诺关停产能不重启，今年减产491万吨左右--协会

中国有色金属工业协会表示，参加减产收储商讨会的14家电解铝企业承诺已关停产能计划不再重启，已建成产能至少在一年内暂不投运。

--中国个股：国泰君安孙公司海际证券66.67%股权以30.1亿售予贵阳金控

中国国泰君安证券股份有限公司 周五午间公告称，孙公司海际证券66.67%股权公开挂牌出让一事有新进展，贵阳金融控股有限公司以30亿1,122.03万元人民币价格受让。

--香港房地产：明年零售地产板块展望负面，写字楼租赁前景持稳--惠誉

评级机构惠誉发表报告称，对明年香港的零售地产板块展望负面，因在中国大陆持续反贪及旅客消费模式改变，明年本地零售销售表现将持续疲弱；但相信写字楼租赁板块前景则稳定。

--香港个股：瑞安房地产以57亿元人民币出售上海商厦物业予李锦记及万科

业务在中国的瑞安房地产 宣布，将以总代价57亿元人民币出售上海企业天地3号物业的99%权益，买方为李锦记健康产品集团及万科 旗下万科置业（香港）共组的财团。

--台湾个股：东森国际董事会通过出售电视台投资股权，明年第一季完成

台湾东森国际 周五宣布，该公司董事会通过出售持有的21.32%东森电视股权，预估处分利益为32.6亿台币。惟交易案需通过国家通讯传播委员会(NCC)核准，预估交易将在明年第一季完成。 （完）