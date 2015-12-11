版本:
中国
亚洲 | 2015年 12月 11日 星期五 13:19 BJT

日本已公布经济指标--2015/12/11

经济指标                         时间     最新数据       前月/前季数      下次公布时间         预估值
                                                                       据         (GMT时间)  
 实质国内生产总值(GDP)(q/q)         第三季        +0.3%  r          -0.2%  r             --             --
 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y)     11月         持平             -0.2%          12月24日             --
 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y)     10月        -0.1%             -0.1%          12月24日             --
 工业生产(m/m)                        10月        +1.4%  p          +1.1%  r       12月14日             --
 失业率                               10月         3.1%  p           3.4%  @       12月24日             --
 贸易收支(亿日圆)                     10月    逆差1,115         逆差1,145          12月16日             --
 所有家庭实质支出(y/y)                10月        -2.4%             -0.4%          12月24日             --
 
 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完)
    参看全球经济数据相关资料，可点选           
    参看日本经济数据相关资料，可点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐