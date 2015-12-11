香港证券：网上交易商E*Trade通知客户将关闭本地证券业务

路透香港12月11日 - 美国网上证券交易商E*Trade 的香港分支--亿创证券（香港）（ETRADE Securities）近日向客户发出通知，将于2016年3月10日关闭其香港客户服务及办事处。

亿创香港在其网站的通知称，“经慎重考虑，亿创香港将终止在香港之证券业务以及于香港证券及期货事务监察委员会所持有之牌照。”

亿创香港主要提供美国证券买卖服务，股票及期权交易、交易所买卖基金（ETF）的佣金收费均为9.99美元，亦提供孖展（保证金融资）。

证监会的资料显示，亿创香港于2004年3月获得发牌，可从事证券交易以及就证券提供意见的业务，登记负责人是张致新、王利华及杨雅莹。

路透曾经致电亿创香港办事处以及证监会，惟未能取得联络。

市场人士指出，本地散户买卖美股并不活跃，因犹如隔山买牛，即使买卖港股，客户亦倚赖投资资讯及建议，故一些较具规模的券商已开始转为私人投资顾问的服务模式。（完）