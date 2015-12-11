香港证券：网上交易商E*Trade通知客户将关闭本地证券业务

中国债市动态：资金紧势缓解助力现券和期货小幅向好，对GDP数据反应平淡
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透香港12月11日 - 美国网上证券交易商E*Trade 的香港分支--亿创证券（香港）（ETRADE Securities）近日向客户发出通知，将于2016年3月10日关闭其香港客户服务及办事处。
亿创香港在其网站的通知称，“经慎重考虑，亿创香港将终止在香港之证券业务以及于香港证券及期货事务监察委员会所持有之牌照。”
亿创香港主要提供美国证券买卖服务，股票及期权交易、交易所买卖基金（ETF）的佣金收费均为9.99美元，亦提供孖展（保证金融资）。
证监会的资料显示，亿创香港于2004年3月获得发牌，可从事证券交易以及就证券提供意见的业务，登记负责人是张致新、王利华及杨雅莹。
路透曾经致电亿创香港办事处以及证监会，惟未能取得联络。
市场人士指出，本地散户买卖美股并不活跃，因犹如隔山买牛，即使买卖港股，客户亦倚赖投资资讯及建议，故一些较具规模的券商已开始转为私人投资顾问的服务模式。（完）
(记者 雷美珍；; 审校 杨淑祯)
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(因技术问题重发) 路透东京1月20日 - 日本公债价格周五小幅走高，日本央行的例行购债操作帮助抵消了 美国公债隔夜下滑的压力。 10年期日债3月期货 涨0.15点，至150.24。 指标10年期日债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，远离上日所及一 个月高点0.075%。 之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的演说暗示加息步伐快于市场预期； 与此同时，五年期公债标售中需求不太旺盛。 投资者焦点目前在特朗普今日稍晚宣誓就职，及其对全球债市和汇市的潜在影响。 美国公债价格周四下跌，收益率涨至两周高位，因数据显示，美国经济稳健增长 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% -1.0 -0.230%