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亚洲 | 2015年 12月 11日 星期五 13:53 BJT

澳洲股市：小幅收低，周线创一个月来最大跌幅

路透悉尼12月11日 - 澳洲股市周五收盘温和下跌，然周线录得一个月来最大跌幅，因为全球大宗商品价格下挫，对澳股造成严重打压。

指标S&P/ASX 200指数 下跌0.16%或8.22点，收于5,029.50点，本周跌幅达到2.37%。该指数今年至今累计挫跌7.05%。(完)

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