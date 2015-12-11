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亚洲 | 2015年 12月 11日 星期五 14:08 BJT

国际油市：油价持于近七年低位附近，全球供应过剩状况持续

“随着从高需求向低需求的过渡，下一季境况将尤为艰难，”咨询公司JBC Energy Asia总监Richard Gorry称。

Gorry称，他预计油市将在明年年底之前缓慢恢复平衡，尽管指标油价处于低位，但产量仍居高不下。

“很多产油商在努力维持正现金流，这就意味着产量最大化，而且伊朗也将有更多石油流入市场，”他表示。

澳新银行(ANZ)周五称，“2016年原油市场仍将表现低迷，不过下半年复苏前景更为乐观。”(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王兴亚/刘秀红；审校 白云/于春红)

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