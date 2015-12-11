更新版 1-中国饱受雾霾困扰 但电动汽车厂商或“因祸得福”

(本文由路透中文网编译提供) （新增北京新能源汽车股份有限公司和比亚迪的促销信息和协会官员的评论）

路透北京12月10日（记者 Jake Spring）- 北京遭遇的严重雾霾天气对中国电动汽车市场却是福音，一些经销商称纯电动车的咨询量增加了近一成。

北京周一首次启动空气重污染红色预警，并因而实施机动车按单双号行驶等措施。

但是，纯电动车不在该限行之列。经销商和汽车厂商称，这引发了一波潜在客户对电动汽车的热烈咨询。

“考虑中，因为现在不是北京出台新政策，现在都是雾霾天儿，电动车不限行，主要是别的品牌（类型）车限行，”26岁的王超周三在比亚迪 一家经销商处查看电动汽车时说道。

王超在北京从事食品批发业务，他表示限行是他考虑电动汽车的另外一个原因，而且政府补贴能给他购买新的电动汽车省下10万元左右。

补贴和其他政府措施推动今年前10个月全国纯电动汽车销量同比大增近四倍，达到113,810辆，中国今年有望取代美国成为全球最大的电动汽车市场。

特斯拉 和北汽集团旗下的电动汽车子公司称，空气污染促使北京咨询纯电动车的潜在顾客数量增多。

“最近雾霾这么严重大家也不愿意出门，顶多打电话问一下，”拥有数家比亚迪经销店的李辉说道。他说比亚迪e6纯电动车的咨询量增加了8-9%。

比亚迪利用雾霾做广告，并在社交媒体上称，去李辉旗下比亚迪经销店看车的人将获得免费的口罩。

“妖霾来袭，你却没有孙悟空？绿净开启，让PM2.5灰飞烟灭，”比亚迪官方微博上的广告语称。“比亚迪为您搭载PM2.5绿净系统。实时监测，超强净化，迅速让车内重获清新，告别都市污浊。”

北京新能源汽车股份有限公司市场部经理Yang Lei表示，周日与广告公司就如何推广电动车销售进行合作。该公司的股东包括北汽集团和北京国有资本经营管理中心等。

Yang Lei指出，周一到周三期间不开汽油车的人可获得免费乘坐该公司生产的电动车出行的服务。

汽车制造商称，咨询量增加能否转化为实际销量还有待观察。

中国汽车工业协会常务副会长董扬周四称，电动车销售无法维持目前的强劲增长，他预计明年增速会放缓。

假设电动车所充的电来自燃煤电厂，使用电动车可能也无法减轻污染威胁。

卡内基梅隆大学近期的研究显示，中国转向使用电动车可能引发更严重的空气污染，因为中国电网的碳排放量很大。（完）