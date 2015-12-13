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亚洲 | 2015年 12月 14日 星期一 07:38 BJT

****主要国家经济指标预测--12月14日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       预估值     前值
    12月13日(日)
    2350 日本央行短观大型制造业景气判断指数         第四季       正11       正12
             央行短观大型非制造业景气判断指数                    正23       正25
             央行短观小型制造业景气判断指数                       负1         零
             央行短观小型非制造业景气判断指数                     正1        正3
             央行短观大型企业资本支出预估                      +10.2%     +10.9%
             央行短观小型企业资本支出预估                       -1.2%      -6.1%

    12月14日(一)
    0430 日本工业生产(较前月)                   10月修正值        --        +1.4%
             产能利用指数(较前月)                     10月        --        +1.5%
    0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)        11月终值      -0.4%       -0.4%
                                  (较上年同期)                  +0.1%       +0.1%
               消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                 -0.5%       -0.5%
                                       (较上年同期)             +0.1%       +0.1%
    1000 欧元区工业生产(较前月)                       10月      +0.3%       -0.3%
                       (较上年同期)                             +1.3%       +1.7%    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       现值      预估值
    
    12月11日(五)
    0200 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数        12月       37.0        --       
    0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数        12月       42.2        --       
    0200 澳洲汤森路透/益普索主要消费者信心指数        12月       49.0        --       
    0200 中国汤森路透/益普索主要消费者信心指数        12月       63.8        --       
    0200 新西兰公债外资持有比例                       11月      64.1%        --       
    0700 德国消费者物价指数(CPI)(较前月)          11月终值      +0.1%       +0.1%      
                            (较上年同期)                        +0.4%       +0.4%      
         　　消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                   +0.1%       +0.1%      
                                     (较上年同期)               +0.3%       +0.3%      
    0700 德国趸售(批发)物价指数(较前月)               11月      -0.2%        --       
                           (较上年同期)                         -1.1%        --       
    0745 法国经常帐收支(亿欧元)                       10月     赤字14        --       
    0900 意大利经季调工业生产(较前月)                 10月      +0.5%       +0.3%      
               经工作日调整工业生产(较上年同期)                 +2.9%       +2.0%      
    0930 英国建筑业产出(较前月)                       10月      +0.2%       +1.0%      
                       (较上年同期)                             +1.0%       -0.9%      
    1330 美国生产者物价指数(PPI)最终需求(较上年同期)  11月      -1.1%       -1.4%      
                                        (较前月)                +0.3%        持平      
             扣除食品与能源的PPI(较上年同期)                    +0.5%       +0.2%      
                                (较前月)                        +0.3%       +0.1%      
             扣除食品、能源与贸易的PPI(较上年同期)              +0.3%        --      
                                      (较前月)                  +0.1%        --      
    1330 美国零售销售(较前月)                         11月      +0.2%       +0.3%      
             扣除汽车的零售销售(较前月)                         +0.4%       +0.3%      
    1500 美国企业库存(较前月)                         10月       持平       +0.1%      
    1500 美国密西根大学消费者信心指数             12月初值       91.8        92.0       
                             现况指数                           107.0       103.5      
                             预期指数                            82.0        81.0 
    
    
    12月12日(六)
    0530 中国固定资产投资(较上年同期)              1-11月      +10.2%      +10.1%
             社会消费品零售总额(较上年同期)          11月      +11.2%      +11.1%
             工业增加值(较上年同期)                  11月       +6.2%       +5.6%
             房地产开发投资(较上年同期)            1-11月       +1.3%         -- 
    (完)

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