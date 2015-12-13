主要国家经济指标预测--12月14日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月13日(日) 2350 日本央行短观大型制造业景气判断指数 第四季 正11 正12 央行短观大型非制造业景气判断指数 正23 正25 央行短观小型制造业景气判断指数 负1 零 央行短观小型非制造业景气判断指数 正1 正3 央行短观大型企业资本支出预估 +10.2% +10.9% 央行短观小型企业资本支出预估 -1.2% -6.1% 12月14日(一) 0430 日本工业生产(较前月) 10月修正值 -- +1.4% 产能利用指数(较前月) 10月 -- +1.5% 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月终值 -0.4% -0.4% (较上年同期) +0.1% +0.1% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -0.5% -0.5% (较上年同期) +0.1% +0.1% 1000 欧元区工业生产(较前月) 10月 +0.3% -0.3% (较上年同期) +1.3% +1.7% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 12月11日(五) 0200 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 12月 37.0 -- 0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数 12月 42.2 -- 0200 澳洲汤森路透/益普索主要消费者信心指数 12月 49.0 -- 0200 中国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 12月 63.8 -- 0200 新西兰公债外资持有比例 11月 64.1% -- 0700 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月终值 +0.1% +0.1% (较上年同期) +0.4% +0.4% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.1% +0.1% (较上年同期) +0.3% +0.3% 0700 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 11月 -0.2% -- (较上年同期) -1.1% -- 0745 法国经常帐收支(亿欧元) 10月 赤字14 -- 0900 意大利经季调工业生产(较前月) 10月 +0.5% +0.3% 经工作日调整工业生产(较上年同期) +2.9% +2.0% 0930 英国建筑业产出(较前月) 10月 +0.2% +1.0% (较上年同期) +1.0% -0.9% 1330 美国生产者物价指数(PPI)最终需求(较上年同期) 11月 -1.1% -1.4% (较前月) +0.3% 持平 扣除食品与能源的PPI(较上年同期) +0.5% +0.2% (较前月) +0.3% +0.1% 扣除食品、能源与贸易的PPI(较上年同期) +0.3% -- (较前月) +0.1% -- 1330 美国零售销售(较前月) 11月 +0.2% +0.3% 扣除汽车的零售销售(较前月) +0.4% +0.3% 1500 美国企业库存(较前月) 10月 持平 +0.1% 1500 美国密西根大学消费者信心指数 12月初值 91.8 92.0 现况指数 107.0 103.5 预期指数 82.0 81.0 12月12日(六) 0530 中国固定资产投资(较上年同期) 1-11月 +10.2% +10.1% 社会消费品零售总额(较上年同期) 11月 +11.2% +11.1% 工业增加值(较上年同期) 11月 +6.2% +5.6% 房地产开发投资(较上年同期) 1-11月 +1.3% -- (完)