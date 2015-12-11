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亚洲 | 2015年 12月 11日 星期五 14:26 BJT

台湾债市：10年公债殖利率收创一个月高位，FED会议前保守以对

* FED会议前风险趋避，10年公债殖利率创一个月高位
    * 下周央行不降息预期升高，五年券也创三周高位
    * 下周104/12殖利率暂看在1.15-1.20%

    路透台北12月11日 - 台湾10年104/12期公债 殖利率周五收高，并创一个月高位。交易员指
出，主要因下周美国与台湾央行都要召开利率会议，且年底将近，交易商陆续获利了结所致。
      
    不过随着殖利率逐步弹升，大型金融机构如邮局等也开始逢高承接。展望下周，交易商认为，就是静待美
国与台湾央行利率会议变数的厘清，预料年底操作仍偏向保守，殖利率料震荡缓步向上。
    
    “现在就是调节筹码，下周变数太大。” 一位证券商交易主管说。
    
    今日五年券104/13期公债 殖利率也来到三周高位。一票券商交易主管称，先前五年券殖利率
一度走低至近0.70%，已经反映了对央行持续降息的乐观预期，不过随着近日央行并未调整14天期存单与隔拆
利率，市场对维持利率不变的预期逐渐升温，五年券殖利率也逐步弹向0.75%。
    
    一证券商交易主管认为，财政部国库署将在23日公布第一季发债计画，依照过去经验，隔天马上就会有新
一期的三年或五年短券开始发行前交易，受新筹码供应影响，短券端面临的压力较大。
    
    此外，年底将届，交易商为来年绩效考量，普遍不愿追低殖利率，也会让近期债市气氛较为保守。
    
    今日104/12殖利率收在1.1840%，创10年公债殖利率 一个月高位，前高在11月12日的1.1866%
。104/13殖利率持平于11月19日的0.7400%，创五年公债殖利率 三周高位。     
    
    交易员预估，下周五年公债104/13期殖利率区间在0.72-0.78%；10年公债104/12期殖利率主交投则料在1.
15-1.20%。
    
         收盘价                  涨跌幅      报价(%)          区间(%)     成交值
  年       期别                  (基点)                                 (亿台币)
  期                                                                   
   5     104/13                   +1.00      0.7400%   0.7300-0.7470%       9.50
  10    104/12R                   +1.60      1.1840%   1.1710-1.1845%     110.50
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         30      104/11                      没有成交
         20      104/14                      没有成交
         10      104/12                        1.1840
          5      104/13                        0.7400
          3       104/1                      没有成交
          2      104/10                      没有成交
 (完)             

 (记者 董永年; 审校 曾祥进)

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