台湾债市：10年公债殖利率收创一个月高位，FED会议前保守以对

* FED会议前风险趋避，10年公债殖利率创一个月高位 * 下周央行不降息预期升高，五年券也创三周高位 * 下周104/12殖利率暂看在1.15-1.20% 路透台北12月11日 - 台湾10年104/12期公债 殖利率周五收高，并创一个月高位。交易员指 出，主要因下周美国与台湾央行都要召开利率会议，且年底将近，交易商陆续获利了结所致。 不过随着殖利率逐步弹升，大型金融机构如邮局等也开始逢高承接。展望下周，交易商认为，就是静待美 国与台湾央行利率会议变数的厘清，预料年底操作仍偏向保守，殖利率料震荡缓步向上。 “现在就是调节筹码，下周变数太大。” 一位证券商交易主管说。 今日五年券104/13期公债 殖利率也来到三周高位。一票券商交易主管称，先前五年券殖利率 一度走低至近0.70%，已经反映了对央行持续降息的乐观预期，不过随着近日央行并未调整14天期存单与隔拆 利率，市场对维持利率不变的预期逐渐升温，五年券殖利率也逐步弹向0.75%。 一证券商交易主管认为，财政部国库署将在23日公布第一季发债计画，依照过去经验，隔天马上就会有新 一期的三年或五年短券开始发行前交易，受新筹码供应影响，短券端面临的压力较大。 此外，年底将届，交易商为来年绩效考量，普遍不愿追低殖利率，也会让近期债市气氛较为保守。 今日104/12殖利率收在1.1840%，创10年公债殖利率 一个月高位，前高在11月12日的1.1866% 。104/13殖利率持平于11月19日的0.7400%，创五年公债殖利率 三周高位。 交易员预估，下周五年公债104/13期殖利率区间在0.72-0.78%；10年公债104/12期殖利率主交投则料在1. 15-1.20%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/13 +1.00 0.7400% 0.7300-0.7470% 9.50 10 104/12R +1.60 1.1840% 1.1710-1.1845% 110.50 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 104/14 没有成交 10 104/12 1.1840 5 104/13 0.7400 3 104/1 没有成交 2 104/10 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)