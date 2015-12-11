中国个股：国泰君安孙公司海际证券66.67%股权以30.1亿售予贵阳金控

中国债市动态：资金紧势缓解助力现券和期货小幅向好，对GDP数据反应平淡
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透上海12月11日 - 中国国泰君安证券股份有限公司 周五午间公告称，孙公司海际证券66.67%股权公开挂牌出让一事有新进展，贵阳金融控股有限公司以30亿1,122.03万元人民币价格受让。
公告指出，周五有21家竞买人在上海联合产权交易所的中国产权交易报价网进行了公开竞价，贵阳金控成为最终受让人。
海际证券是国泰君安控股的上海证券旗下专业投行子公司，原是上海证券与日本大和证券的合资券商，2014年合营期限届满后，由上海证券收购大和证券所持海际大和的股份，海际大和更名为海际证券，成为上海证券的全资子公司。
此次上海证券出让海际证券股权，主要是为了解决两者之间的同业竞争，初始挂牌价格为4亿622.03万元。
贵阳金控是中天城投 的全资子公司，注册资本36亿元。中天城投以贵阳金融控股平台、并购重组等多种方式，陆续在传统金融机构经营资质和牌照方面获得重大突破。
此前贵阳金控以20亿元受让联合铜箔（惠州）有限公司，从而间接拥有中融人寿20%股权，为后者并列第一大股东；贵阳金控还拟发起成立百安互联网保险公司，拟发起成立一家公募基金。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(因技术问题重发) 路透东京1月20日 - 日本公债价格周五小幅走高，日本央行的例行购债操作帮助抵消了 美国公债隔夜下滑的压力。 10年期日债3月期货 涨0.15点，至150.24。 指标10年期日债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，远离上日所及一 个月高点0.075%。 之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的演说暗示加息步伐快于市场预期； 与此同时，五年期公债标售中需求不太旺盛。 投资者焦点目前在特朗普今日稍晚宣誓就职，及其对全球债市和汇市的潜在影响。 美国公债价格周四下跌，收益率涨至两周高位，因数据显示，美国经济稳健增长 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% -1.0 -0.230%