台湾股市：收跌逾1%至三个月新低靠向8,100点，FOMC会前料续寻求支撑

中国债市动态：资金紧势缓解助力现券和期货小幅向好，对GDP数据反应平淡
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透台北12月11日 - 台湾股市周五收挫逾1%至三个月新低，连四日下跌，周线收黑3.37%。分析师表示，下周美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议即将召开，部分交投退场观望，加之外资卖超台股幅度扩大，交投气氛欠佳令台股开低走低靠向8,100点，议息决策出炉前料续寻求下档支撑。
台湾加权股价指数 收挫1.22%报8,115.89点，此前收盘低位为9月8日的8,001.50点；今日成交初值 为874.35亿台币，上交易日修正后为892.02亿。
日盛投顾协理钟国忠指出，近期外资卖超幅度扩大及美国升息时点在即等利空汇集，拖累台股持续探底，下周FOMC会议召开前夕料退场观望气氛将更为浓厚，台股暂估在8,000点整数关卡寻求支撑。
〞低点可望落在下周，FOMC会后再求跌深反弹。 〞兆丰投顾一位不愿具名分析师说。
他并称，因短线台股持续消化外资卖压，及苹果概念股受累于和硕 公告11月营收表现不如预期而走弱，预计下周台股仍将寻求底部支撑；不过台积电 等上游半导体族群表现有撑，短线估指数再跌幅度不会太深，可能暂在8,000点先获得支撑。
分析师预估下周台股指数主要区间落在8,000-8,350点。
亚洲股市周五下挫，周线恐收低，因原油价格下挫加剧了全球增长放缓担忧，与此同时人民币触及逾四年最低。
本地时间14:12，亚洲主要股市涨跌互见，MSCI亚太明晟指数 跌0.61%。(完)
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(因技术问题重发) 路透东京1月20日 - 日本公债价格周五小幅走高，日本央行的例行购债操作帮助抵消了 美国公债隔夜下滑的压力。 10年期日债3月期货 涨0.15点，至150.24。 指标10年期日债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，远离上日所及一 个月高点0.075%。 之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的演说暗示加息步伐快于市场预期； 与此同时，五年期公债标售中需求不太旺盛。 投资者焦点目前在特朗普今日稍晚宣誓就职，及其对全球债市和汇市的潜在影响。 美国公债价格周四下跌，收益率涨至两周高位，因数据显示，美国经济稳健增长 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% -1.0 -0.230%