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亚洲 | 2015年 12月 11日 星期五 14:26 BJT

台湾股市：收跌逾1%至三个月新低靠向8,100点，FOMC会前料续寻求支撑

路透台北12月11日 - 台湾股市周五收挫逾1%至三个月新低，连四日下跌，周线收黑3.37%。分析师表示，下周美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议即将召开，部分交投退场观望，加之外资卖超台股幅度扩大，交投气氛欠佳令台股开低走低靠向8,100点，议息决策出炉前料续寻求下档支撑。

台湾加权股价指数 收挫1.22%报8,115.89点，此前收盘低位为9月8日的8,001.50点；今日成交初值 为874.35亿台币，上交易日修正后为892.02亿。

日盛投顾协理钟国忠指出，近期外资卖超幅度扩大及美国升息时点在即等利空汇集，拖累台股持续探底，下周FOMC会议召开前夕料退场观望气氛将更为浓厚，台股暂估在8,000点整数关卡寻求支撑。

〞低点可望落在下周，FOMC会后再求跌深反弹。 〞兆丰投顾一位不愿具名分析师说。

他并称，因短线台股持续消化外资卖压，及苹果概念股受累于和硕 公告11月营收表现不如预期而走弱，预计下周台股仍将寻求底部支撑；不过台积电 等上游半导体族群表现有撑，短线估指数再跌幅度不会太深，可能暂在8,000点先获得支撑。

分析师预估下周台股指数主要区间落在8,000-8,350点。

亚洲股市周五下挫，周线恐收低，因原油价格下挫加剧了全球增长放缓担忧，与此同时人民币触及逾四年最低。

本地时间14:12，亚洲主要股市涨跌互见，MSCI亚太明晟指数 跌0.61%。(完)

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