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市场报道 | 2015年 12月 11日 星期五 14:26 BJT

《汇市简讯》欧元/美元持稳，亚洲盘波动区间为1.0927-47美元

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* 欧元/美元在亚洲盘几无变动，波动区间为1.0927-47美元，盘初曾下跌

* 选择权(期权)到期将再度抑制该货币对的走势，有规模较大的选择权到期

* 规模11.29亿欧元、行权价为1.0890-1.0905；规模9.89亿欧元、行权价为1.0920-90；以及13.8亿欧元、行权价为1.1000的选择权到期

* 欧元/美元跌至略低于1.0937-99下方，扩大了小时图一目均衡云区

* 挤入上涨的100小时移动均线切入位1.0910和小时图基线1.0968之间

* 阻力位位于下跌，处于日线图一目均衡云区1.1000-99上方 (完)

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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 于春红)

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