版本:
中国
亚洲 | 2015年 12月 11日 星期五 14:30 BJT

日本股市：受日圆走软提振收盘涨1%；等待下周的美联储会议

路透东京12月11日 - 日股周五收盘上涨，为四个交易日以来首次收涨，受美股上涨及日圆走软提振，但在下周重要事件发生前，投资者仍保持警惕。

日经指数 收盘涨1%至19,230.48点，结束之前三日连跌局面。该指数本周累计跌1.4%，主要受油价疲软导致能源类股下跌拖累。

东证股价指数 收盘涨0.6%至1,549.51点；JPX-日经400指数 收盘也上涨0.6%至13,942.97点。

市场普遍预计，美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在下周启动近10年来的首次升息。

美元兑日圆 涨0.4%至122.06日圆，进一步远离本周稍早触及的一个月低点121.075日圆。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐