中国票据市场：转贴利率震荡走低，收票意愿仍浓但票源稀少限制交投

路透上海12月11日 - 中国票据市场本周转贴利率震荡走低，一年期电票价格跌破2.90%。交易员表示，继前期票据价格持续下跌后，随着年底临近，市场整体交投热情虽有所降温，但不少机构收票意愿仍浓，惟票源稀少致转帖利率跌幅受限。

他们并称，票据价格偏低且资金利率亦低位盘整，一定程度致票据利润空间收窄，因此即便资金面宽裕局面不改，预计转帖利率继续大幅走低概率不大。

“一年期电票突破2.90%了，2.88%附近，幅度也不多，不过大家都还有收票意愿，主要找不到好的票源，我们行就只好做点直贴了。”华北一银行交易员称。

他并表示，年底临近，加大规模做票据业务的可能性也不大，计财部也没有明确下达具体额度规模，所以先观望为主，而且新股和年末因素对资金也有一定扰动，暂时也还没明显方向感。

银行间市场周五主要回购利率各期限品种均不同程度下跌。交易员称，今日新一轮新股暂仅有一只开始网上申购，因此丝毫无碍场内资金宽松格局，不过下周新股申购较为集中，致跨IPO周期七天期限品种较前期略显紧俏。

“最近票据价格一直很低，相对业务难度也加大了，利润也比较薄，我们家也想收票，但是还得看价格，价格好的话可以收一点，”上海一银行交易员称。

中国IPO重启后首批新股申购结束，资金面宽松局面依然延续，本周央行公开市场顺势转为净回笼资金500亿元。业内人士认为，央行逆回购缩量丝毫无碍流动性充裕供给，虽然新一轮新股申购以及下周月度缴税等因素对短期资金扰动仍未完全消除，但是机构平稳乐观预期不减。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。(完)

**路透中国银票转贴参考率(全国)报价