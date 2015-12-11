《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--12月11日

中国债市动态：资金紧势缓解助力现券和期货小幅向好，对GDP数据反应平淡
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *中国石化 300 80 6 12/14簿记建档 工商银行 AAA 12/15 12/16
建设银行 ======================================================================================= *中国石化 300 80 6 12/14簿记建档 农业银行 AAA 12/15 12/16
中国银行 ======================================================================================= *福建交通 60 1 9 12/14簿记建档 兴业银行 AA+(中诚信) 12/15 12/16 运输集团 AA-(中债资信) ======================================================================================= *镇江国有 30 5 9 12/14簿记建档 招商银行 AA(大公国际) 12/15 12/16 投资控股集团 A+(中债资信) ======================================================================================= *广西玉柴 20 3 9 12/14簿记建档 国开行 AA(联合资信) 12/15 12/16 机器集团 A-(中债资信) =======================================================================================
2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *上海华谊集团 40 40 9 12/18簿记建档 交通银行 AAA 12/21 12/22
工商银行 ======================================================================================= *山东钢铁集团 60 30 12 12/16簿记建档 建设银行 AAA 12/17 12/18
兴业银行 ======================================================================================= *永泰能源 60 15 12 12/16簿记建档 兴业银行 AA 12/17 12/18 ======================================================================================= *陕西文化 10 8 12 12/16簿记建档 浙商银行 AA 12/17 12/18 产业投资控股集团 ======================================================================================= *东方证券 66 30 3 12/16招标 浦发银行 AAA 12/17 12/18 (最高发行余额) 兴业银行 ======================================================================================= 温州港集团 4 4 12 12/14簿记建档 建设银行 AA 12/15 12/16 ======================================================================================= 北京能源 60 20 12 12/14簿记建档 农业银行 AAA 12/16 12/17 投资集团 北京银行 ======================================================================================= 四川长虹 16 8 12 12/14簿记建档 农业银行 AA 12/16 12/17 电子控股集团 华夏银行 ======================================================================================= 三环集团 20 5 12 12/14簿记建档 农业银行 AA 12/16 12/17
中信银行 ======================================================================================= 启迪桑德 5 5 12 12/14-15簿记 中信银行 AA 12/16 12/17 ======================================================================================= 新誉集团 8 4 12 12/15簿记建档 中国银行 AA 12/17 12/18
江苏银行 ======================================================================================= 新疆城建 4 4 12 12/15簿记建档 兴业银行 AA 12/16 12/17 ======================================================================================= 内蒙古 2 1 12 12/15簿记建档 招商银行 AA 12/16 12/17 圣牧高科牧业 ======================================================================================= 五凌电力 10 2 12 12/15簿记建档 光大银行 AA+ 12/16 12/17 ======================================================================================= 红豆集团 4 0.5 12 12/16簿记建档 浦发银行 AA 12/18 12/21 ======================================================================================= 重庆双桥 5 5 12 12/17簿记建档 渤海银行 AA 12/18 12/21 经济技术开发区开发投资集团 ======================================================================================= 广东明阳 12 6 12 12/17簿记建档 工商银行 AA 12/21 12/22 风电产业集团 ======================================================================================= 盐城城市 5 5 12 12/17-18簿记 招商银行 AA+ 12/21 12/22 资产经营 =======================================================================================
3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *广州越秀 12 12 3 12/18簿记建档 国开行 AA 12/21 12/22 融资租赁 (广州越秀集团提供担保) 民生银行 ======================================================================================= 江苏交通控股 12 12 7 12/11-14簿记 交通银行 AAA 12/15 12/16 ======================================================================================= 信达地产 30 1 5 12/11-14簿记 招商银行 AA 12/15 12/16
中信银行 ======================================================================================= 大连建投 30 10 5 12/14簿记建档 浦发银行 AA 12/16 12/17 投资集团 招商银行 ======================================================================================= 山东宏桥 15 5 5 12/14簿记建档 民生银行 AA+ 12/15 12/16 新型材料 ======================================================================================= 鲁西化工 20 10 永续 12/14簿记建档 浦发银行 AA+ 12/16 12/17
(每3年重置一次票面利率) 工商银行 ======================================================================================= 中信国安集团 58 20 5 12/14簿记建档 中信证券 AA+ 12/15 12/16
农业银行 ======================================================================================= 杭州余杭 11 6 5 12/14-15簿记 中信银行 AA+ 12/16 12/17 城市建设集团 ======================================================================================= 江苏交通控股 25 25 5 12/15簿记建档 建设银行 AAA 12/16 12/17 ======================================================================================= 泰安泰山投资 15 15 5 12/15簿记建档 招商证券 AA+ 12/16 12/17
浙商银行 ======================================================================================= 山西晋城 50 30 永续 12/15簿记建档 农业银行 AAA 12/17 12/18 无烟煤矿业集团 (每5年重置一次票面利率) 国开行 ======================================================================================= 广州珠江 15 15 永续 12/15簿记建档 建设银行 AA+ 12/16 12/17 实业集团 (第6个计息年度起每3年重置一次票面利率)招商银行 ======================================================================================= 苏州轨道 30 10 7 12/15簿记建档 国开行 AAA 12/16 12/17 交通集团 ======================================================================================= 中泰化学 40 15 永续 12/15-16簿记 国开行 AA+ 12/17 12/18
(每3年重置一次票面利率) ======================================================================================= 福建漳龙集团 20 10 永续 12/16簿记建档 招商银行 AA+ 12/18 12/21
(每5年重置一次票面利率/每5年末发行人赎回权) ======================================================================================= 甘肃电力 20 20 7 12/16-17簿记 浙商银行 AA+ 12/18 12/21 投资集团 国开行
(附第5年末发行人利率选择权及投资人回售选择权/甘肃国有投资集团提供担保) ======================================================================================= 九江置地投资 15 3 5 12/17簿记建档 中信银行 AA 12/18 12/21
(附第三年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ======================================================================================= 光明食品集团 20 20 3 12/17-18簿记 中信银行 AAA 12/21 12/22
浦发银行 ======================================================================================= 大唐集团 70 70 永续 12/17-18簿记 招商银行 AAA 12/21 12/22
(每3年重置一次票面利率) 民生银行 ======================================================================================= 云南冶金集团 13 13 3 12/17-18簿记 中信银行 AA+ 12/21 12/22 =======================================================================================
4.以下为将发行或申请发行的项目收益票据(PRN):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= 暂无 =======================================================================================
5.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 6.以下为将发行或申请发行集优票据 (符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(因技术问题重发) 路透东京1月20日 - 日本公债价格周五小幅走高，日本央行的例行购债操作帮助抵消了 美国公债隔夜下滑的压力。 10年期日债3月期货 涨0.15点，至150.24。 指标10年期日债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，远离上日所及一 个月高点0.075%。 之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的演说暗示加息步伐快于市场预期； 与此同时，五年期公债标售中需求不太旺盛。 投资者焦点目前在特朗普今日稍晚宣誓就职，及其对全球债市和汇市的潜在影响。 美国公债价格周四下跌，收益率涨至两周高位，因数据显示，美国经济稳健增长 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% -1.0 -0.230%