英国央行周四再度以8:1的票数决定维持利率在纪录低位0.5%不变，决策者关注全球油价恢复跌势以及本 国薪资增长放缓之势。 瑞士央行(SNB)周四将指标利率维持不变，并称若有必要将在汇市保持活跃，以削弱“明显被高估”的瑞 郎币值。瑞士央行在季度政策会议上维持三个月伦敦银行间拆放款利率(Libor)目标区间在负1.25%至负0.25% 不变，和接受路透调查的分析师预期一致；该央行还将活期存款利率维持在负0.75%不变。 德国央行总裁魏德曼周四表示，欧洲央行的1.5万亿(兆)欧元资产购置计划，令财政与货币政策之间的界 线模糊不清，也减弱了各国政府抑制支出的动力。 欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许表示，绝大多数欧洲央行官员上周不愿扩大量化宽松，他并称在旧债到 期之际购买新债的举动将可挹注数以千亿欧元计的资金。 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率14.25% 2015年7月29日升50基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.750% 2015年9月24日降12.5基点 担保放款融通利率2.125% 2015年9月24日降12.5基点 短期融通利率4% 2015年9月24日降12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标1.50% 2015年6月11日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.00% 2015年5月5日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率2.50% 2015年12月10日降25基点 泰国 一天期附买回利率1.50% 2015年4月29日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0% 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率6.75% 2015年9月29日降50基点 附卖回利率5.75% 2015年9月29日降50基点 印尼 指标利率7.50% 2015年2月17日降25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.05% 2014年9月4日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间负1.25-负0.25% 2015年1月15日降50基点 瑞典 附买回利率负0.35% 2015年7月2日降10基点 丹麦 贷款利率0.05% 2015年1月19日降15基点 存单(CD)利率负0.75% 2015年2月5日降25基点 挪威 指标利率0.75% 2015年9月24日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率11% 2015年7月31日降50个基点 非洲 南非 附买回利率6.0% 2015年7月23日升25基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5 .25%。(完) (整理 白云； 审校 孙茉莉)