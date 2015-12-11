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亚洲 | 2015年 12月 11日 星期五 15:14 BJT

台湾个股：东森国际董事会通过出售电视台投资股权，明年第一季完成

路透台北12月11日 - 台湾东森国际 周五宣布，该公司董事会通过出售持有的21.32%东森电视股权，预估处分利益为32.6亿台币。惟交易案需通过国家通讯传播委员会(NCC)核准，预估交易将在明年第一季完成。

东森国际在发布的新闻稿中并未说明出售对象。惟此前美国DMG公司已宣布执行长丹密茨(DAN MINTZ)个人将向卡莱尔(Carlyle) 购入东森电视股权，购入后达东森电视的股权可逾六成以上。 (完) (记者 董永年; 审校 黄凯)

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