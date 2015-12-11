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亚洲 | 2015年 12月 11日 星期五 15:29 BJT

全球金市：黄金料迎来第七周周线下跌，因市场预期美联储下周升息

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价格 变动 涨跌%

现货金 1069.5 -1.64 -0.15

现货银 14.109 -0.007 -0.05

现货铂金 851.5 2.5 0.29

现货钯金 540.3 1.8 0.33

COMEX期金 1069.2 -2.8 -0.26

COMEX期银 14.09 -0.02 -0.14

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/刘秀红；审校 高琦/孙茉莉)

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