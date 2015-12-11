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亚洲 | 2015年 12月 11日 星期五 15:17 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：人民币续跌

0653GMT

* 美元/日圆涨0.4%，澳元/美元跌0.37%，美元/人民币涨0.20%，美元/离岸人民币涨0.36%

* 美元/马币(林吉特)涨0.56%，美元/坡元涨0.21%，美元/印尼卢比涨0.11%，美国10年期公债收益率报2.2270%

* 日经指数收涨0.97%，沪综指跌0.76%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.69%，美国原油跌0.44%，布兰特原油跌0.4%

* 日本央行判断通胀目标时应排除油价下跌的影响--财政大臣甘利明 (完)

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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 张涛)

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