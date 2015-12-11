《中国企业债发行日程表》--12月11日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *潜江城市建设 17 7 12/18簿记建档 -- AA 12/21-12/23 国泰君安证券 投资开发公司 (第3-7每年末还20%本金/以估值35.49亿元的国有土地使用权提供担保) ========================================================================================= *黔东南州畅达 20 7 12/18簿记建档 -- AA 12/21-12/25 财通证券 交通建设投资集团停车场专项债券(第3-7每年末还20%本金/以停车场相关资产提供担保)中泰证券 ========================================================================================= *无锡创业 4 7 12/18簿记建档 -- AA 12/21-12/23 东吴证券 投资集团 (第5年末附发行人和投资者选择权/无锡产业发展集团提供担保) ========================================================================================= *湖南邵东创新 10 7 12/18簿记建档 -- AA- 12/21-12/22 东吴证券 创业示范基地建设专项债券 (第3-7每年末还20%本金/以18亿元的土地使用权提供担保) ========================================================================================= *长沙轨道 20 10 12/18簿记建档 -- AA+ 12/21-12/22 华泰联合证券 交通集团 (第3-6年每年还10%本金，7-10年每年还15%本金) 中银国际证券/西南证券/财富证券 ========================================================================================= *金昌市建设 6.5 7 12/18簿记建档 上限7.25% AA- 12/21-12/25 华龙证券 投资开发集团 (第3-7每年末还20%本金/以自有土地使用权进行抵押担保) 摩根士丹利华鑫证券 ========================================================================================= 昌乐县新城 9 7 12/15簿记建档 -- AA- 12/16起 中泰证券 发展有限公司 (第3-7每年末还20%本金/中合中小企业融资担保股份公司提供担保) ========================================================================================= 泰州海陵 12 7 12/11簿记建档 *4.60% AA 12/14-12/16 银河证券 资产经营公司 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 盐城高新区 10 7 12/11簿记建档 上限5.0% AA 12/14-12/16 中信建投证券 投资集团 ========================================================================================= 宜昌高新 20 7 12/14簿记建档 *上限6.00% AA 12/15-12/16 东方花旗证券 投资开发 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 湖北供销合作社 6 10 12/10簿记建档 *4.87% AA 12/11-12/17 长江证券 社有资产经营管理公司 (第5年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权) ========================================================================================= 江西和济投资 5 7 12/14簿记建档 *上限7.00% AA 12/15-12/17 兴业证券

(第3-7每年末还20%本金/上饶市城市建设投资开发集团提供担保) ========================================================================================= 河北广电信息 2 8 12/11簿记建档 上限5.20% AA+ 12/14-12/18 长江证券 网络集团 (第5年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权) ========================================================================================= 营口市老边区 8 7 12/15簿记建档 -- AA 12/16-12/18 兴业证券 城市建设投资发展公司 (第3-7每年末还20%本金)

(营口市城市建设投资发展公司提供担保/海域使用权提供抵押担保) ========================================================================================= 贵州凯里 14 7 12/16簿记建档 -- AA 12/17-12/18 国海证券 城镇建设投资 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 兴安盟城市 12 7 12/16簿记建档 -- AA 12/17-12/21 兴业证券 发展投资经营 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 凤城现代 5 7 12/16簿记建档 -- AA 12/17-12/21 国泰君安证券 产业园区开发建设投资公司 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 汨罗城市 11 7 12/17簿记建档 -- AA- 12/18-12/21 东方花旗证券 建设投资开发 (第3-7每年末还20%本金/重庆三峡担保集团提供担保) ========================================================================================= 兴义市信恒 10 7 12/15簿记建档 -- AA 12/16-12/22 中航证券 城市建设投资 (第3-7每年末还20%本金/国有土地使用权抵押担保) ========================================================================================= 威海蓝创 11 7 12/16簿记建档 -- AA 12/17-12/23 国信证券 建设投资公司 (第3-7每年末还20%本金) 恒泰长财证券 =========================================================================================

以下为申请非公开发行项目收益债并已获发债额度的公司:

发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 神木县国有 8 4 推迟发行 -- AA+ -- 银河证券 资产运营 (附第三年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================== 注: *表示新增。(完)