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亚洲 | 2015年 12月 11日 星期五 15:28 BJT

表格：外资在韩国股市卖超2,537亿韩元，为连续第八日卖超

路透首尔12月11日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0720GMT，外资在韩国股市卖超2,537亿韩元，为连续第八日卖超，期间共计卖超2.106万亿韩元(17.9亿美元)。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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12月11日 -253.7 146.2 -33.7

^12月10日 -356.8 230.3 16.6

12月 9日 -242.9 149.0 -13.2

12月 8日 -183.0 25.0 59.8

12月 7日 -147.4 -48.1 70.3

12月 4日 -364.8 65.2 154.2

12月 3日 -254.8 -80.5 211.1

12月 2日 -302.9 7.4 122.1

12月 1日 113.4 47.0 -212.8

11月30日 -538.3 54.1 366.0

11月27日 -29.4 21.3 -136.4

11月26日 66.1 159.9 -290.3

11月25日 -199.4 75.6 15.3

11月24日 -181.8 229.5 -125.0

11月23日 -104.0 168.1 -198.0

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本月以来 -1,993.0 541.5 374.4

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今年以来 -2,326.3 -2,766.2 1,347.5

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注：^ 12月10日为修正后数据。(完)

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