表格：外资在韩国股市卖超2,537亿韩元，为连续第八日卖超

中国债市动态：资金紧势缓解助力现券和期货小幅向好，对GDP数据反应平淡
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透首尔12月11日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0720GMT，外资在韩国股市卖超2,537亿韩元，为连续第八日卖超，期间共计卖超2.106万亿韩元(17.9亿美元)。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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12月11日 -253.7 146.2 -33.7
^12月10日 -356.8 230.3 16.6
12月 9日 -242.9 149.0 -13.2
12月 8日 -183.0 25.0 59.8
12月 7日 -147.4 -48.1 70.3
12月 4日 -364.8 65.2 154.2
12月 3日 -254.8 -80.5 211.1
12月 2日 -302.9 7.4 122.1
12月 1日 113.4 47.0 -212.8
11月30日 -538.3 54.1 366.0
11月27日 -29.4 21.3 -136.4
11月26日 66.1 159.9 -290.3
11月25日 -199.4 75.6 15.3
11月24日 -181.8 229.5 -125.0
11月23日 -104.0 168.1 -198.0
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本月以来 -1,993.0 541.5 374.4
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今年以来 -2,326.3 -2,766.2 1,347.5
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注：^ 12月10日为修正后数据。(完)
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(因技术问题重发) 路透东京1月20日 - 日本公债价格周五小幅走高，日本央行的例行购债操作帮助抵消了 美国公债隔夜下滑的压力。 10年期日债3月期货 涨0.15点，至150.24。 指标10年期日债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，远离上日所及一 个月高点0.075%。 之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的演说暗示加息步伐快于市场预期； 与此同时，五年期公债标售中需求不太旺盛。 投资者焦点目前在特朗普今日稍晚宣誓就职，及其对全球债市和汇市的潜在影响。 美国公债价格周四下跌，收益率涨至两周高位，因数据显示，美国经济稳健增长 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% -1.0 -0.230%