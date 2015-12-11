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亚洲 | 2015年 12月 11日 星期五 15:49 BJT

新兴汇市：人民币料创下10年来最长周线下跌，亚币受拖累

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 121.92 121.55 -0.30 -1.85 119.66

坡元 1.4057 1.4030 -0.19 -5.67 1.3260

台币 32.800 33.015 +0.66 -3.30 31.718

韩元 1177.65 1181.30 +0.31 -6.65 1099.30

泰铢 36.04 35.98 -0.17 -8.71 32.90

菲律宾披索 47.22 47.19 -0.06 -5.29 44.72

印尼卢比 13948.00 13930.00 -0.13 -11.24 12380.00

印度卢比 66.78 66.71 -0.10 -5.61 63.03

马币 4.2815 4.2625 -0.44 -18.33 3.4965

人民币 6.4536 6.4378 -0.24 -3.87 6.2040

(完)

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全部现汇报价 (编译 李春喜/于春红/刘秀红；审校 蔡美珍/孙茉莉)

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