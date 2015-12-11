金属期市：伦铜在美联储政策会议前上涨，中国官员讲话提供支撑

面对向好的中国数据，交易员纷纷了结那些在下周美联储会议前建立的空仓。

“我认为随着美联储会议的临近，金属价格将有所反弹，因为太多的人都在做空，在一个下行的市场环境里我们可能会看到一些逆势操作。”INTL FC Stone的分析师Ed Meir表示，“不过，这种反弹料将短暂。”

0700 GMT，伦敦期铜 跳涨2%至每吨4,686美元，延续昨日的小涨走势。

上海期铜 上涨2.36%，至每吨35,960元人民币。

铝价格变动不大，即便中国数家主要铝生产商表明将在年底前减产50万吨，这将令2015年的产量略低于500万吨。冶炼商还表示，至少在一年的时间内不会新增产能。

伦敦期镍 上涨2.8%，投资者在淡静交投中回补空仓。不过，镍价本周料将收低，因不锈钢需求持续疲弱，供应过剩接近纪录水平。（完）

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