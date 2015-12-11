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亚洲 | 2015年 12月 11日 星期五 15:45 BJT

日本债市：公债价格下滑，因日股和美债收益率上涨

10年期和20年期日债收益率的周线分别下滑1.5基点和3.5基点。

3月日债期货合约 跌0.06点，至148.69。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 -0.030% +0.5 -0.035%

五年期公债 0.040% +1.0 0.030%

10年期公债 0.310% +0.5 0.305%

20年期公债 1.035% +1.0 1.025%

30年期公债 1.365% +0.5 1.360%

10年期公债期货 <0#JGB:> 148.54 -0.08 148.62

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 孙茉莉/白云; 审校 于春红/李春喜)

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