中国央企：已下决心处理“僵尸企业”，坚持分类处置因企施策--国资委

路透北京12月11日 - 中国国务院国资委副主任张喜武周五表示，“僵尸企业”对于中央企业的可持续发展和提质增效是一个大障碍，目前中央和国务院已经下决心处理“僵尸企业”，坚持分类处置因企施策。

他在国务院政策例行吹风会上称，关于央企处置“僵尸企业”，初步想法还是在推进经济结构性改革为方向，坚持市场化改革方向，坚持企业为工作主体，坚持依法依规，确保稳定，立足于优化存量。

“拟采取深化改革，减员增效，清产核资，债务重组、产权转让、关闭破产等多种措施，积极地推动兼并重组一批，强化管理一批，淘汰落后一批，来加快处置僵尸企业。”他说。

“僵尸企业”一般指丧失自我修复能力和自我发展能力，必须依赖非市场因素生存的企业，表现为已停产或者是半停产，连年亏损、资不抵债，主要靠政府补贴、银行续贷等方式维持生产经营，甚至已经维持不下去的企业。

张喜武提到，供给侧结构调整主要通过化解产能过剩，提高全要素生产率，实现规模经济和技术创新等方面具体来推进落地落实。对已经严重不适应经济发展要求的，阻碍经济结构调整的企业逐步予以关闭，或者是兼并重组，避免供给侧调整带来负面冲击、负面影响。

据其介绍，从去年开始，央企在企业重组方面已经从原来112家减至现在107家。