中国央企：已下决心处理“僵尸企业”，坚持分类处置因企施策--国资委

中国债市动态：资金紧势缓解助力现券和期货小幅向好，对GDP数据反应平淡
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透北京12月11日 - 中国国务院国资委副主任张喜武周五表示，“僵尸企业”对于中央企业的可持续发展和提质增效是一个大障碍，目前中央和国务院已经下决心处理“僵尸企业”，坚持分类处置因企施策。
他在国务院政策例行吹风会上称，关于央企处置“僵尸企业”，初步想法还是在推进经济结构性改革为方向，坚持市场化改革方向，坚持企业为工作主体，坚持依法依规，确保稳定，立足于优化存量。
“拟采取深化改革，减员增效，清产核资，债务重组、产权转让、关闭破产等多种措施，积极地推动兼并重组一批，强化管理一批，淘汰落后一批，来加快处置僵尸企业。”他说。
“僵尸企业”一般指丧失自我修复能力和自我发展能力，必须依赖非市场因素生存的企业，表现为已停产或者是半停产，连年亏损、资不抵债，主要靠政府补贴、银行续贷等方式维持生产经营，甚至已经维持不下去的企业。
张喜武提到，供给侧结构调整主要通过化解产能过剩，提高全要素生产率，实现规模经济和技术创新等方面具体来推进落地落实。对已经严重不适应经济发展要求的，阻碍经济结构调整的企业逐步予以关闭，或者是兼并重组，避免供给侧调整带来负面冲击、负面影响。
据其介绍，从去年开始，央企在企业重组方面已经从原来112家减至现在107家。
本周三的国务院常务会议部署促进中央企业增效升级。会议明确，对持续亏损三年以上且不符合结构调整方向的企业采取资产重组、产权转让、关闭破产等方式予以“出清”，清理处置“僵尸企业”，到2017年末实现经营性亏损企业亏损额显着下降。 （完） (发稿 沈燕; 审校 张喜良)
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(因技术问题重发) 路透东京1月20日 - 日本公债价格周五小幅走高，日本央行的例行购债操作帮助抵消了 美国公债隔夜下滑的压力。 10年期日债3月期货 涨0.15点，至150.24。 指标10年期日债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，远离上日所及一 个月高点0.075%。 之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的演说暗示加息步伐快于市场预期； 与此同时，五年期公债标售中需求不太旺盛。 投资者焦点目前在特朗普今日稍晚宣誓就职，及其对全球债市和汇市的潜在影响。 美国公债价格周四下跌，收益率涨至两周高位，因数据显示，美国经济稳健增长 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% -1.0 -0.230%