欧洲已公布经济指标--2015/12/11

中国债市动态：资金紧势缓解助力现券和期货小幅向好，对GDP数据反应平淡
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.4 r +1.6 r 英国 第三季 +0.5 f +0.7 f +2.3 f 德国 第三季 +0.3 f +0.4 f-@ +1.8 f 法国 第三季 +0.3 p 持平 r -- 意大利 第三季 +0.2 f +0.2 r +0.8 f 消费者物价指数(CPI) 欧元区(HICP) 11月 -- +0.1 f +0.1 p 英国 10月 +0.1 -0.1 -0.1 德国 11月 +0.1 f 持平 f +0.4 f 法国(HICP) 11月 -0.2 f +0.1 f +0.1 f 意大利(HICP) 11月 -0.5 p +0.5 f +0.1 p 生产者物价指数(PPI) 欧元区 10月 -0.3 -0.4 r -3.1 英国 10月 持平 -0.1 r -1.3 德国 10月 -0.4 -0.4 -2.3 法国 10月 +0.2 +0.1 -2.5 意大利 10月 -0.1 -0.2 r -2.9 失业率 当月(季)% 上月(季)% 欧元区 10月 10.7 10.8 英国 7-9月 5.3 5.6 德国 11月 6.3 @ 6.4 @ 法国 第三季 10.6 10.4 r 意大利 10月 11.5 11.8 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(因技术问题重发) 路透东京1月20日 - 日本公债价格周五小幅走高，日本央行的例行购债操作帮助抵消了 美国公债隔夜下滑的压力。 10年期日债3月期货 涨0.15点，至150.24。 指标10年期日债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，远离上日所及一 个月高点0.075%。 之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的演说暗示加息步伐快于市场预期； 与此同时，五年期公债标售中需求不太旺盛。 投资者焦点目前在特朗普今日稍晚宣誓就职，及其对全球债市和汇市的潜在影响。 美国公债价格周四下跌，收益率涨至两周高位，因数据显示，美国经济稳健增长 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% -1.0 -0.230%