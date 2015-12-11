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市场报道 | 2015年 12月 11日 星期五 15:58 BJT

欧洲已公布经济指标--2015/12/11

国家      时间  较前月(季)(%)       上月(季)(%)       较上年同期(%)  
 
 国内生产总值(GDP)
 欧元区           第三季           +0.3  r           +0.4  r             +1.6  r
 英国             第三季           +0.5  f           +0.7  f             +2.3  f
 德国             第三季           +0.3  f           +0.4  f-@           +1.8  f
 法国             第三季           +0.3  p           持平  r               --  
 意大利           第三季           +0.2  f           +0.2  r             +0.8  f
 
 消费者物价指数(CPI)
 欧元区(HICP)       11月             --              +0.1  f             +0.1  p
 英国               10月           +0.1              -0.1                -0.1  
 德国               11月           +0.1  f           持平  f             +0.4  f
 法国(HICP)         11月           -0.2  f           +0.1  f             +0.1  f
 意大利(HICP)       11月           -0.5  p           +0.5  f             +0.1  p
 
 生产者物价指数(PPI)
 欧元区             10月           -0.3              -0.4  r             -3.1  
 英国               10月           持平              -0.1  r             -1.3  
 德国               10月           -0.4              -0.4                -2.3  
 法国               10月           +0.2              +0.1                -2.5  
 意大利             10月           -0.1              -0.2  r             -2.9  
 
 失业率                       当月(季)%         上月(季)%                      
 欧元区             10月           10.7              10.8                      
 英国              7-9月            5.3               5.6                      
 德国               11月            6.3  @            6.4  @                   
 法国             第三季           10.6              10.4  r                   
 意大利             10月           11.5              11.8                      
 
 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)

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