路透基点：合生元4.5亿美元过桥贷款已获两家银行参贷--TRLPC

中国债市动态：资金紧势缓解助力现券和期货小幅向好，对GDP数据反应平淡
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透香港12月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，截至目前已有两家银行参贷香港上市公司--合生元国际控股有限公司4.5亿美元过桥贷款。此项贷款将为合生元收购澳洲维生素厂商Swisse Wellness计划提供部分融资。
参贷银行将获得最高综合收益540个基点，前端费为75个基点。
澳新银行、汇丰和其它几家银行是这笔过桥贷款的提供方，该贷款可在首次支取后的364天偿还，或2016年11月30日偿还，以两者之中较早日期为准。澳新银行和汇丰担任牵头行和初始承贷方，汇丰担任该过渡贷款的额度代理行兼担保品控管行，此外还是合生元收购一案的顾问。
合生元称，收购完成后会尽快对这笔过桥贷款进行再融资。收购案交易估值为13.9亿澳元(10亿美元)。根据港交所披露信息，收购事项于9月底完成。
如果合生元的几位重要高管--罗飞、罗云、陈富芳、张文会、孔庆娟，停止实益持有至少65%的已发行股本，或者停止控股公司，那么这笔过桥贷款须即时到期偿还。
罗飞和罗云于1999年在广州成立了合生元公司。
合生元的一些直接和间接子公司的股票为过桥贷款的担保品。
合生元2010年12月在香港上市，集资16.5亿港元。汇丰是当年IPO的唯一簿记行。(完) (编译 刘秀红；审校 白云)
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(因技术问题重发) 路透东京1月20日 - 日本公债价格周五小幅走高，日本央行的例行购债操作帮助抵消了 美国公债隔夜下滑的压力。 10年期日债3月期货 涨0.15点，至150.24。 指标10年期日债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，远离上日所及一 个月高点0.075%。 之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的演说暗示加息步伐快于市场预期； 与此同时，五年期公债标售中需求不太旺盛。 投资者焦点目前在特朗普今日稍晚宣誓就职，及其对全球债市和汇市的潜在影响。 美国公债价格周四下跌，收益率涨至两周高位，因数据显示，美国经济稳健增长 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% -1.0 -0.230%