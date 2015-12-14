台湾货币市场：12月14日及本提存期资金预期变化一览表

马来西亚期市：棕榈油期货连续第三日下滑，与豆油间价差缩窄
路透吉隆坡1月20日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌近1%，连续第三日下滑，交易商指其与豆油之间的价差缩窄，与此同时中国大商所的各种相关油品的走势也低迷。
路透台北12月14日 - 台湾货币市场周一和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期507亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 ---------------------------------------------------------------- (本提存期) **宽松因素： --央行存单到期 3兆(万亿)200.5亿台币： 12/15 5,468.50亿台币 12/16 1,587.30亿台币 12/17 1,893.50亿台币 12/18 575.00亿台币 12/21 571.50亿台币 12/22 493.00亿台币 12/23 4,609.50亿台币 12/24 1,270.20亿台币 12/25 297.00亿台币 12/28 2,690.00亿台币 12/29 5,703.50亿台币 12/30 2,355.50亿台币 12/31 2,453.00亿台币 2016/1/1 233.00亿台币 ----公债付息共6.375亿台币。 12/28 99甲9期5息 6.375亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --12/16：央行发行300亿台币两年期定存单，15日标售。 --12/29：财政部发行财104-8期国库券，金额暂定350亿台币，28日标售。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 罗两莎 ；审校 高洁如)
路透吉隆坡1月20日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌近1%，连续第三日下滑，交易商指其与豆油之间的价差缩窄，与此同时中国大商所的各种相关油品的走势也低迷。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
消息人士表示，新债发行数量估计为35.6万亿(兆)日圆(3,094亿美元)，即将到来的财政年度计画发行量为34.4万亿日圆；消息人士要求匿名，因估计数字尚未定案。