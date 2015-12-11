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亚洲 | 2015年 12月 11日 星期五 17:11 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增289亿台币，连续三周净增

路透台北12月11日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增289亿台币，连续三周净增，央行存单未到期余
额为7兆(万亿)4,046.60亿台币。台湾央行上周存单发行余额净增3.8亿台币。 
        
    台湾央行存单未到期余额变化一览请参看   
        
 日期    到期量(亿)   发行量(亿)          增加/减少(
                                          亿)
   12/7     8,746.80            9,054.80         +308
   12/8     1,977.50            1,973.50           -4
   12/9     4,740.50            4,722.50          -18
  12/10     5,921.80            5,923.80           +2
  12/11        598.5               599.5           +1
 总计      21,985.10           22,274.10         +289
   
         91天期发行   182天期发行量(亿)
         量(亿)       
 日期                                   
   12/7            8                   3
   12/8           48                   5
   12/9           14                   5
  12/10           47                   7
  12/11           50                   7
                 167                  27
 (完)

 (记者 罗两莎 ；审校 高洁如)

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