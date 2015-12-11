台湾汇市：台币连两日收升惟周线收黑0.43%，量缩观望下周美联储议息决议

* 台币连两日收升惟周线收黑0.43% * 量能萎缩观望下周美联储议息决议 * 下周台币主交易区间料在32.60-33.00 路透台北12月11日 - 台币兑美元 周五连续第二日微收升，惟周线收黑0.43%。 汇银人士称，随着美国FOMC会议时程逼近，交投转趋清淡，而今日买卖汇力道均衡令台币实 质汇价暂在32.800附近窄幅波动，量缩观望下周美联储议息决议。 他们表示，全球市场屏息以待下周美国联邦公开市场委员会(FOMC)的决议，尽管目前市 场多数预期美国下周笃定升息，但仍关注美联储主席叶伦释出对后续升息脚步的看法及市场 资金如何因应。 〞大家等(美国升息)这一天已经很久了。〞一位大型官股银行交易员说。 至于台湾央行也将于下周四召开第四季理监事会，他们指出，市场预期此次台湾央行将 维持利率不变，对台币实质汇价影响较为有限，市场较为关注美联储未来利率决策动向。 资金流向方面，他们表示，短线交投将转趋冷清，出口商在32.800下方的价位抛汇意愿 降低，外资交投则倾向区间操作，台币实质汇价在FOMC会前料暂在32.800上下震荡整理。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日尾盘一个月美元/台币换汇点溢价幅度 较上日尾盘小幅缩小。指标一个月美元/台币远汇 尾盘报32.830/32.870，上 日收在32.810。 本周台币收跌0.43%，至于韩元 本周则收低2%报1,179.5，上日收报1,181.3 。今日台币主要交易区间在32.789-32.820，上日在32.750-32.835；交易员预估，下周台币 主要交易区间料在32.600-33.000。 台湾股市周五收挫逾1%至三个月新低，连四日下跌，周线收黑3.37%。 证交所今日资料显示，外资及陆资在台股卖超85.95亿台币，连四个交易日卖超共计408.1亿 台币。 人民币周五跌至四年半低点，创下10年来最长周线连跌，拖累其他亚洲新兴货币走低， 因市场担忧中国经济放缓，以及下周美联储料将升息。人民币兑美元 一度下跌0. 3%至6.4550，为2011年7月以来最弱水准。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交 上日 元 量 报价 亿美 元 台北外汇经纪公 32.965 33.015 32.789-32.965 32.860 4.32 9.43 司 元太外汇经纪公 32.966 33.016 32.790-32.966 32.812 3.67 3.77 司 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.045/0.060 0.065/0.085 美元/台币六个月期 0.010/0.035 0.030/0.060 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)