版本:
中国
亚洲 | 2015年 12月 11日 星期五 16:41 BJT

台湾汇市：台币连两日收升惟周线收黑0.43%，量缩观望下周美联储议息决议

* 台币连两日收升惟周线收黑0.43%
    * 量能萎缩观望下周美联储议息决议
    * 下周台币主交易区间料在32.60-33.00

    路透台北12月11日 - 台币兑美元 周五连续第二日微收升，惟周线收黑0.43%。
汇银人士称，随着美国FOMC会议时程逼近，交投转趋清淡，而今日买卖汇力道均衡令台币实
质汇价暂在32.800附近窄幅波动，量缩观望下周美联储议息决议。  
    
    他们表示，全球市场屏息以待下周美国联邦公开市场委员会(FOMC)的决议，尽管目前市
场多数预期美国下周笃定升息，但仍关注美联储主席叶伦释出对后续升息脚步的看法及市场
资金如何因应。
    
    〞大家等(美国升息)这一天已经很久了。〞一位大型官股银行交易员说。
    
    至于台湾央行也将于下周四召开第四季理监事会，他们指出，市场预期此次台湾央行将
维持利率不变，对台币实质汇价影响较为有限，市场较为关注美联储未来利率决策动向。

    资金流向方面，他们表示，短线交投将转趋冷清，出口商在32.800下方的价位抛汇意愿
降低，外资交投则倾向区间操作，台币实质汇价在FOMC会前料暂在32.800上下震荡整理。
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日尾盘一个月美元/台币换汇点溢价幅度
较上日尾盘小幅缩小。指标一个月美元/台币远汇 尾盘报32.830/32.870，上
日收在32.810。
    
    本周台币收跌0.43%，至于韩元 本周则收低2%报1,179.5，上日收报1,181.3
。今日台币主要交易区间在32.789-32.820，上日在32.750-32.835；交易员预估，下周台币
主要交易区间料在32.600-33.000。 
    
    台湾股市周五收挫逾1%至三个月新低，连四日下跌，周线收黑3.37%。 
证交所今日资料显示，外资及陆资在台股卖超85.95亿台币，连四个交易日卖超共计408.1亿
台币。 
   
    人民币周五跌至四年半低点，创下10年来最长周线连跌，拖累其他亚洲新兴货币走低，
因市场担忧中国经济放缓，以及下周美联储料将升息。人民币兑美元 一度下跌0.
3%至6.4550，为2011年7月以来最弱水准。 
        
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 
    
 16:00             台币/美   上日收盘  波动区间        开盘价    成交  上日 
                        元                                         量  
                      报价                                       亿美  
                                                                   元  
 台北外汇经纪公     32.965     33.015   32.789-32.965  32.860    4.32   9.43
 司                                                                    
 元太外汇经纪公     32.966     33.016   32.790-32.966  32.812    3.67   3.77
 司                                                                    
  
 无本金交割远期外汇(NDF)   最新报价             上日现货收盘时水准
                                                
 美元/台币一个月期            0.045/0.060           0.065/0.085
 美元/台币六个月期            0.010/0.035           0.030/0.060
 (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价          

 (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐