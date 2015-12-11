CNH动态：一年期人民币NDF创逾三个月新低，看空气氛依然浓厚

路透香港12月11日 - 人民币本周贬值阴霾难散，离岸人民币兑美元 周五尾盘跌势依旧汹汹，盘中虽未破昨日低点6.5479，但仍大跌0.6%，与在岸人民币兑美元(CNY)价差仍逾700点子；而一年期人民币NDF则创逾三个月新低。交易员称，本周离岸、在岸人民币连续多日呈阶梯式下行，看空气氛浓厚。

交易人士认为，CNH本周已过关斩将连破6.50-6.54关键整数关口、两地价差持续拉大，贬值呈阶梯式下跌，监管层只能防止人民币短期大幅贬值，但很难扭转颓势。

“昨日一度冲刺6.55，后跌幅有所减缓，即期上上下下，但空头还是不敢太肆虐，毕竟央行在引导有序贬值。”一位中资银行海外分行交易员称。

另一位香港交易员称，“尽管上午盘有一阵是反弹的，但贬值趋势巨大，抛压重，下午伦敦盘还是会跑一波。”

另一位外资行交易员则表示，美联储本月升息前，人民币贬值压力巨大，离岸人民币做空情绪空前。

一项路透调查亦显示，随着中国经济动能持续减弱，市场对中国人民币的看空情绪达到逾五年以来最高，对多数新兴亚洲货币的看法亦恶化，因预期美国下周将升息。

中国央行周五公布数据显示，11月外币存款和贷款双双减少，其中外币存款减少203亿美元，外币贷款减少262亿美元。这与当月人民币汇率走贬趋势相符。

本地时间16:36，离岸人民币即期报6.5325，大跌0.56%，盘中低点6.5389，但未突破昨日低点6.5479。人民币兑美元即期 周四盘中失守811汇改来低点6.4510元，最终收报6.4553，创逾四年新低，今日中间价亦连五日下跌刷新逾四年低点。

同时间，无本金远期外汇(NDF)一年期 报6.7410/7460，大跌0.43%，创8月26日以来新低。

离岸人民币一年的隐含波动率 连续上行报6.700/7.300，亦可表明人民币的贬值预期。