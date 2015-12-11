CNH动态：一年期人民币NDF创逾三个月新低，看空气氛依然浓厚

中国债市动态：资金紧势缓解助力现券和期货小幅向好，对GDP数据反应平淡
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透香港12月11日 - 人民币本周贬值阴霾难散，离岸人民币兑美元 周五尾盘跌势依旧汹汹，盘中虽未破昨日低点6.5479，但仍大跌0.6%，与在岸人民币兑美元(CNY)价差仍逾700点子；而一年期人民币NDF则创逾三个月新低。交易员称，本周离岸、在岸人民币连续多日呈阶梯式下行，看空气氛浓厚。
交易人士认为，CNH本周已过关斩将连破6.50-6.54关键整数关口、两地价差持续拉大，贬值呈阶梯式下跌，监管层只能防止人民币短期大幅贬值，但很难扭转颓势。
“昨日一度冲刺6.55，后跌幅有所减缓，即期上上下下，但空头还是不敢太肆虐，毕竟央行在引导有序贬值。”一位中资银行海外分行交易员称。
另一位香港交易员称，“尽管上午盘有一阵是反弹的，但贬值趋势巨大，抛压重，下午伦敦盘还是会跑一波。”
另一位外资行交易员则表示，美联储本月升息前，人民币贬值压力巨大，离岸人民币做空情绪空前。
一项路透调查亦显示，随着中国经济动能持续减弱，市场对中国人民币的看空情绪达到逾五年以来最高，对多数新兴亚洲货币的看法亦恶化，因预期美国下周将升息。
中国央行周五公布数据显示，11月外币存款和贷款双双减少，其中外币存款减少203亿美元，外币贷款减少262亿美元。这与当月人民币汇率走贬趋势相符。
本地时间16:36，离岸人民币即期报6.5325，大跌0.56%，盘中低点6.5389，但未突破昨日低点6.5479。人民币兑美元即期 周四盘中失守811汇改来低点6.4510元，最终收报6.4553，创逾四年新低，今日中间价亦连五日下跌刷新逾四年低点。
同时间，无本金远期外汇(NDF)一年期 报6.7410/7460，大跌0.43%，创8月26日以来新低。
离岸人民币一年的隐含波动率 连续上行报6.700/7.300，亦可表明人民币的贬值预期。
全球汇市上，欧元缘于欧洲央行刺激力度不及预期的涨势本周偃旗息鼓，因欧洲央行管委利卡宁表示该行准备在必要时进一步放松，政策前景与料将升息的美国渐行渐远，两者差距势将给美元以动力，而令欧元进一步承压。(完) (记者 赵红梅；; 审校 张喜良)
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(因技术问题重发) 路透东京1月20日 - 日本公债价格周五小幅走高，日本央行的例行购债操作帮助抵消了 美国公债隔夜下滑的压力。 10年期日债3月期货 涨0.15点，至150.24。 指标10年期日债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，远离上日所及一 个月高点0.075%。 之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的演说暗示加息步伐快于市场预期； 与此同时，五年期公债标售中需求不太旺盛。 投资者焦点目前在特朗普今日稍晚宣誓就职，及其对全球债市和汇市的潜在影响。 美国公债价格周四下跌，收益率涨至两周高位，因数据显示，美国经济稳健增长 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% -1.0 -0.230%