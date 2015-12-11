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市场报道 | 2015年 12月 11日 星期五 16:52 BJT

全球贵金属：12月10日SPDR黄金持仓及iShares白银持仓仍持平

路透12月11日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓量持平于周三，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓亦不变。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减

SPDR 20,403,987.4 12月10日 20,403,987.4 12月9日 0.0 0.00%

iShares 321,507,929.2 12月10日 321,507,929.2 12月9日 0.0 0.00% (完) (编译 汪红英；审校 于春红)

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