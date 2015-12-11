中国证券：证监会查处少数区域性股权市场挂牌企业，因涉嫌非法活动

中国债市动态：资金紧势缓解助力现券和期货小幅向好，对GDP数据反应平淡
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透上海12月11日 - 中国证监会新闻发言人邓舸周五表示，对于个别区域性股权市场的少数挂牌企业涉嫌非法活动，证监会派出机构已配合当地公安机关和有关部门进行了查处。
他在每周例会上指出，证监会已函请各省级政府金融工作部门切实加强对区域性股权市场监管，发现挂牌企业或中介机构涉嫌从事非法活动的，及时移送公安机关依法查处；对未能履行有关管理职责致使非法活动得以产生的区域性股权市场及其责任人，予以严肃问责。
他说，个别市场的少数挂牌企业，宣称已经或者即将在区域性股权市场上市，向社会公众发售或转让“原始股”，有的还承诺固定收益，该行为涉嫌非法活动。有些在区域性股权市场上获得会员资格的中介机构，还设立股权众筹融资平台。他未透露更多细节。
他表示，区域性股权市场是由省级政府监管、主要服务于所在省市的中小微企业的私募证券市场。按相关法规，不得采取公开或变相公开方式发行或转让证券，私募证券持有人累计不得超过200人。企业到该类市场挂牌，并非到证交所上市。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(因技术问题重发) 路透东京1月20日 - 日本公债价格周五小幅走高，日本央行的例行购债操作帮助抵消了 美国公债隔夜下滑的压力。 10年期日债3月期货 涨0.15点，至150.24。 指标10年期日债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，远离上日所及一 个月高点0.075%。 之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的演说暗示加息步伐快于市场预期； 与此同时，五年期公债标售中需求不太旺盛。 投资者焦点目前在特朗普今日稍晚宣誓就职，及其对全球债市和汇市的潜在影响。 美国公债价格周四下跌，收益率涨至两周高位，因数据显示，美国经济稳健增长 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% -1.0 -0.230%