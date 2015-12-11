版本:
中国
亚洲 | 2015年 12月 11日 星期五 17:15 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收跌并触及一周低点，因供应过多且油价疲弱

原油价格周五仍处于2009年初以来最低位附近，分析师称，今年底明年初的油价前景依然疲弱。

印度一位不愿具名的政府官员周五告诉路透，印度11月天然橡胶进口较上年同期下降近14%至32,308吨。

上海期交所周五称，该交易所监测仓库的橡胶库存较上周五增加9.3%至2.203亿吨。截至11月20日当周上海期交所橡胶库存达到2.308亿吨，创2004年以来之最。

上海期交所交投最活跃的5月期胶 上涨130元人民币，收于每吨10,235元人民币。

新加坡商品交易所(SICOM)1月期胶 最新报每公斤116.3美分，下跌0.4美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译/审校 张涛/刘秀红/白云)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐