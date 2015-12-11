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亚洲 | 2015年 12月 11日 星期五 17:09 BJT

《汇市简讯》美元/日圆在关键点位122.23处将遇阻

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* 日经指数收盘上涨，受美元/日圆上涨提振

* 日经指数期货与现货48/72小时的关联度分别为正0.68和正0.66

* 亚洲时段，中长期投资大户及日本信托的买盘将美元/日圆现汇推高至122.23日圆

* 122.23为11月16日低点，之前为主要支撑位，现已转为强阻力位

* 123.48-121.09跌势的50%回档位122.28也会构成阻力

* 纽约盘有6.5亿美元行权价为121.20、8.65亿美元行权价为122.00、3.16亿美元行权价为122.20的选择权到期 (完)

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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 白云)

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