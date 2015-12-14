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亚洲 | 2015年 12月 14日 星期一 08:00 BJT

台湾已公布经济指标--2015/12/14

经济指标                  时间      最新数据    前次数据      下次公布   预估值 
 商品出口(y/y)             11月        -16.9%      -11.0%      1/8        --
 商品进口(y/y)             11月        -13.7%      -20.0%      1/8        --
 外销订单(y/y)             10月         -5.3%       -4.5%      12/21      --
 经常帐盈余(亿美元)        第三季       196.7      +163.8  r   2/23       --
 国际收支(亿美元)          第三季        56.9       +41.7      2/23       --
 M2货币总计数(y/y)         10月        +6.58%      +6.50%      12/24      --
 季调失业率                10月         3.79%       3.79%      12/22      --
 工业生产指数(y/y)         10月         -6.15      -5.52%  r   12/23      --
 外汇存底(亿美元)          10月底    4,246.11    4,267.74      1/5        --
 消费者物价指数(CPI)(y/y)  11月        +0.53%      +0.31%      1/6        --
 国内生产总值(GDP) (y/y)   第三季      -0.63%      +0.57%      --         --
                                    (Q3统计值  (Q2统计值)                 
                                            )                             
 重贴现率(%)               9月24日     1.750%      1.875%      12/17      --
  注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完)    
    * 参看全球经济数据相关资料，可点选 
    * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选

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