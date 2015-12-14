台湾经济指标预测--2015年12月14日至2016年2月23日

马来西亚期市：棕榈油期货连续第三日下滑，与豆油间价差缩窄
路透吉隆坡1月20日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌近1%，连续第三日下滑，交易商指其与豆油之间的价差缩窄，与此同时中国大商所的各种相关油品的走势也低迷。
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 12月14日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 12/17 1700(预) 重贴现率 第四季 -- 1.750% * 12月21日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 12/21 1600 外销订单 11月 -- -5.3% 年变动率 12/22 0830 季调失业率 11月 -- 3.79% 12/23 1600 工业生产指数 11月 -- -6.15% 12/24 1620 M2年增率 11月 -- +6.58% * 1月4日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/5 1610 外汇存底 12月底 -- 4,246.11亿美元 1/6 0830 消费者物价指 12月 -- +0.53% 数(CPI) 1/8 1600 出口 12月 -- -16.9% * 2月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/23 1620 经常帐 第四季 -- 顺差196.7亿美元 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- -- 经济成长率 第四季 -- -0.63% (第三季统计值) 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
路透吉隆坡1月20日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌近1%，连续第三日下滑，交易商指其与豆油之间的价差缩窄，与此同时中国大商所的各种相关油品的走势也低迷。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
消息人士表示，新债发行数量估计为35.6万亿(兆)日圆(3,094亿美元)，即将到来的财政年度计画发行量为34.4万亿日圆；消息人士要求匿名，因估计数字尚未定案。