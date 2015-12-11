中国金融：运营环境和资产质量恶化，银行业体系展望为负面--穆迪

中国债市动态：资金紧势缓解助力现券和期货小幅向好，对GDP数据反应平淡
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透上海12月11日 - 国际评级公司穆迪投资者服务公司周五表示，未来12-18个月中国银行业体系的展望为负面，银行的整体信用度将会恶化。 穆迪分析师武赋赋指出，运营环境正在恶化，目前穆迪的基础情景假设中国国内生产总值（GDP）增长率将从今年的6.8%进一步降至明年的6.3%。系统整体杠杆率 (即信贷总额/名义GDP比率)可能从2014年底的193%升至2015年的209%，2016年将进一步上升，加大了清偿风险。 穆迪对于五个因素的评级分别为：运营环境--恶化；资产质量与资本--恶化/稳定；融资与流动性--稳定；盈利能力与效率--恶化；系统性支持--稳定。 穆迪在今日发表的中国银行体系展望报告《中国银行体系展望：运营环境与资产质量趋弱导致展望为负面》中指出，不良贷款和逾期贷款生成率逐渐上升，反映了经济增长放缓的影响。有迹象显示银行对不良贷款的认定标准放松，越来越多的逾期90天以上贷款并未计入不良贷款。 穆迪认为，批发和零售业、制造业等产能过剩和处于周期性低谷行业的不良贷款和逾期贷款的增长趋势仍将最为明显。 银行体系的资本水平仍将基本保持稳定。大型银行因为信贷增长相对较缓，而信贷成本较低，故而其资本实力更强。与之相比，中小银行的资产增长迅速，但资产质量较弱，因此 将面临更大的资本压力。 在汇率环境变化的情况下，尽管存在资本外流进一步增加的风险，但中国政府的宽松货币政策有助于中资银行维持充裕的资金和流动性，这仍将是银行的一个优势。中资银行的资 金主要来自存款，并持有充足的流动资产，可覆盖其市场融资。 由于近期政策性利率下调及利率市场化导致净息差收窄，银行的盈利能力预计会恶化，而上升的信贷成本也将侵蚀银行的净利润。
另一方面，政府对银行体系的支持依然较高。在展望期内中国不大可能采取处置机制。穆迪预计政府将保持对主要银行的大力支持，反映了维持公众信心和系统稳定性的重要政 策需要。但是，在存款保险制度实施后，政府对小型银行的支持可能会更有选择性。 穆迪对中国19家银行进行评级，截至2015年6月30日，这19家银行合计占银行体系总资产的67%。穆迪最新报告主要侧重于16家商业银行。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(因技术问题重发) 路透东京1月20日 - 日本公债价格周五小幅走高，日本央行的例行购债操作帮助抵消了 美国公债隔夜下滑的压力。 10年期日债3月期货 涨0.15点，至150.24。 指标10年期日债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，远离上日所及一 个月高点0.075%。 之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的演说暗示加息步伐快于市场预期； 与此同时，五年期公债标售中需求不太旺盛。 投资者焦点目前在特朗普今日稍晚宣誓就职，及其对全球债市和汇市的潜在影响。 美国公债价格周四下跌，收益率涨至两周高位，因数据显示，美国经济稳健增长 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% -1.0 -0.230%