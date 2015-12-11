中国金融：运营环境和资产质量恶化，银行业体系展望为负面--穆迪

路透上海12月11日 - 国际评级公司穆迪投资者服务公司周五表示，未来12-18个月中国银行业体系的展望为负面，银行的整体信用度将会恶化。 穆迪分析师武赋赋指出，运营环境正在恶化，目前穆迪的基础情景假设中国国内生产总值（GDP）增长率将从今年的6.8%进一步降至明年的6.3%。系统整体杠杆率 (即信贷总额/名义GDP比率)可能从2014年底的193%升至2015年的209%，2016年将进一步上升，加大了清偿风险。 穆迪对于五个因素的评级分别为：运营环境--恶化；资产质量与资本--恶化/稳定；融资与流动性--稳定；盈利能力与效率--恶化；系统性支持--稳定。 穆迪在今日发表的中国银行体系展望报告《中国银行体系展望：运营环境与资产质量趋弱导致展望为负面》中指出，不良贷款和逾期贷款生成率逐渐上升，反映了经济增长放缓的影响。有迹象显示银行对不良贷款的认定标准放松，越来越多的逾期90天以上贷款并未计入不良贷款。 穆迪认为，批发和零售业、制造业等产能过剩和处于周期性低谷行业的不良贷款和逾期贷款的增长趋势仍将最为明显。 银行体系的资本水平仍将基本保持稳定。大型银行因为信贷增长相对较缓，而信贷成本较低，故而其资本实力更强。与之相比，中小银行的资产增长迅速，但资产质量较弱，因此 将面临更大的资本压力。 在汇率环境变化的情况下，尽管存在资本外流进一步增加的风险，但中国政府的宽松货币政策有助于中资银行维持充裕的资金和流动性，这仍将是银行的一个优势。中资银行的资 金主要来自存款，并持有充足的流动资产，可覆盖其市场融资。 由于近期政策性利率下调及利率市场化导致净息差收窄，银行的盈利能力预计会恶化，而上升的信贷成本也将侵蚀银行的净利润。